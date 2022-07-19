***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.07.2022 18:26
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi EPLAS 2021 YILI A GRUBU ÖZEL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 17.06.2022
Genel Kurul Tarihi 19.07.2022
Genel Kurul Saati 13:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.07.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi,
2 - 19.07.2022 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesi gereğince A Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,
3 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EPLAS 2021 YILI A GRUBU GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları EPLAS 2021 YILI A GRUBU ÖZEL TOPLANTISI TUTUNAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTEDİR.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 EPL A Grubu Hazir Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 EPL A Grubu Toplanti Tutanagi.pdf - Tutanak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046650
BIST