***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2023 10:40
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SİBEL SİNEM ZORLU 19.07.2000 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye 0 Yoktur. Yoktur.
SEMRA ZORLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 07.01.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi
KAMİL BEĞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 24.07.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
CEMALİ KIRMIZIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.07.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Yoktur. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi
İSMAİL GÜLLÜOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.07.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Yoktur. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147189
BIST
11:564.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -43,52
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
11:5619,5006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0317
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
11:5621,5279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0649
|Açılış
|: 22,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
11:561.279,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,76
|Açılış
|: 1.279,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler11:54
|HURGZ
|4,40
|2.860.814
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.194.855
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.296.161
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|CANTE
|17,82
|51.443.595
|% -56,81
|
|GRTRK
|28,02
|933.914.750
|% -9,96
|
|PAMEL
|148,90
|50.756.896
|% -8,09
|
|EUPWR
|71,85
|1.036.300.180
|% -7,59
|
|GESAN
|51,75
|245.221.036
|% -7,42
|
|EUPWR
|71,85
|1.036.300.180
|% -7,59
|
|GRTRK
|28,02
|933.914.750
|% -9,96
|
|THYAO
|126,40
|932.778.771
|% -1,02
|
|ASTOR
|42,62
|702.642.884
|% -5,71
|
|KOZAL
|16,62
|533.578.517
|% -0,48
|
|EKGYO
|5,40
|270.021.131
|% -1,46
|
|YKBNK
|9,31
|383.540.286
|% -0,32
|
|ISCTR
|10,84
|402.675.747
|% 1,78
|
|KOZAL
|16,62
|533.578.517
|% -0,48
|
|GRTRK
|28,02
|933.914.750
|% -9,96
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4949
|19,5027
|% 0,17
|
|Euro
|21,5058
|21,5217
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,5153
|24,6382
|% 0,35
|
|Frank
|21,7557
|21,8868
|% -0,72
|
|Riyal
|5,1840
|5,2100
|% 0,06
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-9,86
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|9.146
|9.284
|-47,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.493
|4.579
|-50,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.276
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,92
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,23
|16,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|0,86
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
12:09FLAP
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 335, 718 adet işlem
-
12:08SMRTG
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 60.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 194, 253 adet işlem
-
12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TOASO, KOZAA
-
12:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 8 kaybederek (% -1.21 ) 3, 983
-
12:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HURGZ, DAGHL, AVHOL, ATSYH