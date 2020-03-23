EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|14,52
|155.921.911
|% 10,00
|DEVA
|9,35
|59.422.852
|% 10,00
|HUBVC
|13,64
|118.715.467
|% 10,00
|SELEC
|6,93
|17.611.456
|% 10,00
|UZERB
|1,76
|47.441
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,5445
|7,5823
|% -0,81
|Frank
|6,6495
|6,6896
|% 0,47
|Riyal
|1,7419
|1,7506
|% 0,19
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.559
|1.560
|60,71
|Altın Gr.
|329
|329
|13,01
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|13,18
|13,21
|0,58
|Gümüş Gr.
|2,77
|2,78
|0,12
|B. Petrol
|26,12
|26,12
|-0,86
Seans Raporu
- 17:59GRNYO Yüzde -7.00 oranında düşüşle 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 403, 522 adet işlem
- 17:58BLCYT Yüzde -4.63 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 441 adet işlem
- 17:57XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1344, 45 kaybederek (% -1.30 ) 102, 382
- 17:57XU100 Endeks 84, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 7, 619.00 milyon TL de
- 17:57PGSUS Yüzde -8.41 oranında düşüşle 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 989, 001 adet işlem