***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi17.04.2013Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi06.06.2013Davanın KonusuSatış sözleşmesinden kaynaklanan zarar talebiKarşı Taraf(lar)Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.Davanın Tutarı10.837.801,69 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,02İlgili Mahkeme ve Dosya NoKdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi / 2015/16 E.Davanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma Tarihi09.03.2022Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarBor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından Şirketimiz aleyhine 17.04.2013 tarihinde Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2013/253 sayılı dosya ile fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 17.800.-TL değerinde satış sözleşmesinden kaynaklanan zararın karşılanması talepli alacak davası açılmıştır. Şirketimiz'e tebliğ edilen ıslah dilekçesi ile davacının dosyaya sunulan bilirkişi raporu doğrultusunda dava değerinin 10.837.801,69.-TL'ye yükseltilmesini mahkemeden talep ettiği öğrenilmiştir. Söz konusu bilirkişi raporuna ve ıslah dilekçesine Şirketimiz tarafından yasal süresinde itiraz edilmiştir. Gelen ikinci bilirkişi raporuna da yine şirketimiz tarafından itiraz edilmiş olup, gerçekleşen son celsede Mahkeme şirketimiz aleyhine açılan bu davanın reddine karar vermiştir. 25.06.2014 günü Şirketimiz'e tebliğ edilen Yargıtay ilamında, davanın esas bakımından incelenmesi gerektiği belirtilerek hüküm usul bakımından bozulmuştur. Şirketimiz'ce bozma kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurulmuştur. Karar düzeltme talebinin reddedildiği 28.01.2015 günü tebliğ edilmiştir. Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 09 Eylül 2015 tarihli duruşmada davayı reddetmiştir (2015/16 E.). Yargıtay 19. Hukuk Dairesi tarafından, Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin temyiz itirazları reddedilerek, Şirketimiz lehine vekalet ücreti yönünden kararın bozulmasına karar verilmiştir. Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurulmuştur. Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin karar düzeltme talebi, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 18.04.2017 tarihli kararı ile reddedilmiştir. Söz konusu karar, 5 Haziran 2017 günü Şirketimize tebliğ edilmiştir. Dosya Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2017/110 Esasa kaydedilmiştir. Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2016/390 E.-2017/776 K. sayılı ilamı ile Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin iflasına karar verilmiş olup Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi İİK 194. maddesi gereğince davanın durdurulmasına karar verilmiştir. Bir sonraki duruşması 09.03.2022 günü yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963968BIST