***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2020, 01.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15 Haziran 2020 ve 1 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan KAP özel durum açıklamalarında Şirketimize Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından İmar Kanunu m. 42 kapsamında para cezası uygulandığı ve söz konusu uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Şirketimiz tarafından gerekli davaların açıldığı, söz konusu davalarda Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildiği duyurulmuştu. Bahsi geçen işlemlerin iptali için açmış olduğumuz davalarda, Şirketimiz lehine davanın kabulü ve işlemin iptali yönünde verilen kararlar Şirketimize bugün tebliğ edilmiştir. Bu karar ile Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından yapılan mühürleme ve para cezası işlemi iptal edilmiş olmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903552BIST