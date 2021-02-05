***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2021 18:17
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Münhal bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevine seçim yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde çalışmalar tamamlanmış ve Kurul'un olumsuz görüş verilmemesine ilişkin kararı doğrultusunda Sn. Mahmut Cengiz AYDIN, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907916
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.527
18:057,0678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0680
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0291
18:058,5088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0417
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4591
18:05410,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,81
|Açılış
|: 410,83
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|9,02
|14.540.069
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.886.148
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.987.276
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|782.092
|% 10,00
|
|GOLTS
|68,80
|114.414.535
|% 9,99
|
|ISBTR
|46.251,00
|1.302.222
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|10.586.509
|% -9,99
|
|PAMEL
|22,16
|2.161.070
|% -8,73
|
|ECILC
|8,29
|712.568.124
|% -6,33
|
|VERTU
|28,50
|37.634.608
|% -6,25
|
|KOZAL
|127,40
|3.002.525.243
|% 4,86
|
|SISE
|7,65
|1.421.406.745
|% -0,78
|
|GARAN
|9,76
|1.356.797.985
|% -1,61
|
|TCELL
|16,72
|1.111.606.240
|% -0,06
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,45
|820.266.877
|% -1,21
|
|TSKB
|1,85
|530.789.029
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,67
|759.189.534
|% 4,30
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|ODAS
|4,13
|820.078.991
|% 1,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0603
|7,0678
|% -0,95
|
|Euro
|8,5006
|8,5088
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,6588
|9,7072
|% -0,71
|
|Frank
|7,8116
|7,8587
|% -0,64
|
|Riyal
|1,8758
|1,8852
|% -1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|19,46
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,97
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,05
|
|B. Petrol
|59,49
|59,49
|0,48
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HEKTS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 732, 404 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 25, 052.00 milyon TL de
-
17:58GSDHO
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 977, 047 adet işlem
-
17:57OZBAL
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 885, 054 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 4.17 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 499, 927 adet işlem