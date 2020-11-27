***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSERGL52117 ISIN Kodlu 550.000.000 TL Tahvil 6. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.03.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 28.05.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSERGL52117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.05.2019Satışa Başlanma Tarihi 30.05.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 31.05.2019Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 550.000.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.08.2019 28.08.2019 29.08.2019 6,7231 27,27 30,2 36.977.049,93 Evet2 29.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 4,464 17,71 18,92 24.551.999,96 Evet3 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 3,3909 13,6 14,31 18.649.949,95 Evet4 29.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 2,6739 10,72 11,16 14.706.449,95 Evet5 28.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 2,0872 8,37 8,64 11.479.599,96 Evet6 27.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 3,1988 12,83 13,46 17.593.399,94 Evet7 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021 4,18148 28.05.2021 27.05.2021 28.05.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 31.05.2019 tarihinde satışı tamamlanan 550.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSERGL52117 ISIN kodlu tahvili için 6. kupon ödemesi bugün yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890349BIST