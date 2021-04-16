***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 15:25
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2013,22.05.2019,24.05.2019,09.07.2019,12.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.06.2013 tarihinde kamuya duyurulan vergi aslı ve cezasının iptaline ilişkin dosyalarda verilen aleyhe mahkeme kararları üzerine hükmedilen vergi aslı, vergi ziyaı cezası ve faizleri ödenmek zorunda kalınmıştı. Daha önceki özel durum açıklamalarımızda bildirdiğimiz üzere, Mahkeme kararları doğrultusunda ödenen tutarların haksız olduğu anlaşıldığından, faizi ile birlikte şirketimize iadesi için Ereğli Vergi Dairesi'ne yapılan başvuru sonucu tutar nakit ve mahsuben tahsil edilmiş söz konusu tutarların faizine ilişkin talebimiz ise reddedildiğinden, faizlerin talebine yönelik Konya 2. Vergi Mahkemesi'nin 2019/569 E. sayılı dosyası kapsamında dava açılmıştı. Konya 2. Vergi Mahkemesi'nin 29.03.2021 tarihli 2020/516 E. 2021/411 K., 2020/517 E. 2021/410 K. ve 2020/518 E., 2021/412 K. sayılı, kararları ile kısmen kabul kısmen ret kararı verilerek, 2.818.258,05 TL olarak işletilecek tecil faizinin şirketimize ödenmesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Söz konusu tutarın tahsili için idare nezdinde başvuru süreci en kısa sürede başlatılacaktır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928793
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|181.339.207
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|QUAGR
|29,12
|192.088.093
|% 9,97
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|SONME
|39,70
|2.589.830
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|ORMA
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|2.835.370
|% 9,94
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|ATLAS
|1,57
|4.426.010
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|RYSAS
|3,30
|11.208.964
|% -47,87
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|SAMAT
|5,22
|111.810.627
|% -10,00
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|PEKGY
|1,80
|11.060.058
|% -10,00
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|TKURU
|268,50
|2.069.867
|% -9,99
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|SODSN
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|GARAN
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|EREGL
|18,13
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|% 0,55
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|ODAS
|3,37
|718.973.975
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|PETKM
|6,37
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|FROTO
|182,50
|490.939.149
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|GARAN
|7,28
|1.544.849.839
|% -0,41
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|ODAS
|3,37
|718.973.975
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|YKBNK
|2,15
|409.564.648
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|EKGYO
|1,87
|330.404.848
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|TSKB
|1,29
|145.755.470
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|Dolar
|8,0658
|8,0719
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|Euro
|9,6716
|9,6810
|% 0,78
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|Sterlin
|11,1076
|11,1633
|% 0,92
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|Frank
|8,7436
|8,7963
|% 1,07
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|Riyal
|2,1448
|2,1555
|% 0,72
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|Altın Ons
|1.776
|1.776
|12,19
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|Altın Gr.
|461
|461
|6,82
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|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
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|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
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|Çeyrek
|737
|755
|13,13
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|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,16
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|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
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|B. Petrol
|66,71
|66,71
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Seans Raporu
17:16
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17:27XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 13, 446.00 milyon TL de
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Yüzde -3.60 oranında düşüşle 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 146 adet işlem
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Yüzde -9.95 oranında düşüşle 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 662, 408 adet işlem
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17:24FORMT
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17:23KRSTL
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 347, 672 adet işlem