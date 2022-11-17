***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:12
***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080639
BIST
11:544.583
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -85,48
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
11:5418,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
11:5419,3459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2942
11:541.058,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.058,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler11:54
|BRLSM
|26,88
|127.020.747
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.517.729
|% 9,95
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,43
|235.590.645
|% 9,91
|
|MEGAP
|6,43
|55.548.735
|% 8,98
|
|SASA
|167,70
|1.105.158.664
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|757.363.156
|% -9,97
|
|KMPUR
|137,90
|115.627.957
|% -8,86
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|COSMO
|93,20
|453.698
|% -6,99
|
|THYAO
|107,90
|5.302.350.325
|% 3,15
|
|EREGL
|37,36
|2.529.213.612
|% 0,86
|
|ASELS
|39,84
|2.170.679.613
|% 0,00
|
|KONTR
|206,80
|1.822.505.982
|% -4,08
|
|HALKB
|10,07
|1.774.882.759
|% -2,04
|
|VAKBN
|9,89
|1.765.990.599
|% -3,89
|
|ALBRK
|3,25
|553.694.760
|% 5,52
|
|HALKB
|10,07
|1.774.882.759
|% -2,04
|
|SKBNK
|2,30
|366.074.220
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,64
|1.530.423.976
|% -2,82
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6171
|18,6232
|% 0,18
|
|Euro
|19,3389
|19,3459
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,1522
|22,2633
|% 0,29
|
|Frank
|19,6139
|19,7321
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9398
|4,9645
|% 0,20
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-5,87
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.059
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.034
|7.156
|-6,00
|
|Yarım
|3.416
|3.498
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.708
|1.749
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,25
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,72
|12,74
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|-0,05
|
Seans Raporu
11:54
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