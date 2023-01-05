***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 12:11
***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESCAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093943
BIST
12:425.399
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -124,73
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
12:4218,7667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
12:4219,9728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0808
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
12:421.116,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.116,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler12:40
|BFREN
|5.753,80
|189.567.671
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|49.465.441
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DYOBY
|31,34
|175.306.624
|% 7,33
|
|ULUSE
|202,50
|25.260.308
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|84.344.304
|% -9,98
|
|MARTI
|5,48
|5.448.380
|% -9,87
|
|ULUFA
|7,53
|22.810.702
|% -9,28
|
|EREGL
|42,98
|9.005.029.108
|% 0,14
|
|THYAO
|142,10
|7.299.299.331
|% -1,66
|
|KRDMD
|18,76
|3.717.494.057
|% -5,20
|
|ASELS
|63,40
|3.598.105.728
|% -2,69
|
|EKGYO
|9,18
|2.410.561.610
|% -2,55
|
|EKGYO
|9,18
|2.410.561.610
|% -2,55
|
|EREGL
|42,98
|9.005.029.108
|% 0,14
|
|KRDMD
|18,76
|3.717.494.057
|% -5,20
|
|YKBNK
|11,28
|1.740.729.819
|% -3,09
|
|AKBNK
|19,49
|2.364.608.150
|% -0,81
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7599
|18,7656
|% 0,12
|
|Euro
|19,9379
|19,9523
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,5038
|22,6167
|% -0,13
|
|Frank
|20,1647
|20,2862
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9757
|5,0007
|% 0,13
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-6,95
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|7.513
|7.627
|-17,00
|
|Tam
|7.559
|7.616
|-10,00
|
|Yarım
|3.661
|3.723
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.861
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,22
|-0,12
|
|B. Petrol
|79,76
|79,76
|1,92
|