***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 98.799.464 85.884.753Satışların Maliyeti17 -29.659.018 -34.844.911TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)69.140.446 51.039.842BRÜT KAR (ZARAR)69.140.446 51.039.842Genel Yönetim Giderleri18 -6.808.177 -3.276.825Pazarlama Giderleri18 -4.066.238 -761.563Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 369.930 1.319.435Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -1.575.445 -522.462ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.060.516 47.798.427Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 53.446.222 1.180.408FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)110.506.738 48.978.835Finansman Gelirleri21 14.074.975 10.565.613Finansman Giderleri21 -37.586.987 -16.564.919SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)86.994.726 42.979.529Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.571.319 -8.714.273Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 -3.884.563Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 3.571.319 -4.829.710SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)90.566.045 34.265.256DÖNEM KARI (ZARARI)90.566.045 34.265.256Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları90.566.045 34.265.256Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 1,67000000 6,98000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-277.211.439 -39.112.516Dönem Karı (Zararı)90.566.045 34.265.256Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)90.566.045 34.265.256Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-48.701.685 -4.564.688Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 ve 12 841.146 822.694Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler85.808 66.913Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler85.808 66.913Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler586.359 144.713Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler586.359 144.713Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20, 21 27.426.238 14.760.407Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.410.261 -510.147Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29.836.499 15.270.554Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-6.882.691 -9.970.702Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-41.950.079 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-41.950.079 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -3.571.319 8.714.273Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 0 -670.261Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -670.261Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler17 -25.237.147 -18.432.725İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-78.328.047 6.437.629Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -11.007.492 5.877.703İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.007.492 5.877.703Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.359.697 306.490İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.359.697 306.490Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -62.927.369 -10.448.343Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.438.444 2.978.019İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.438.444 2.978.019Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.528.067 7.723.760İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.528.067 7.723.760Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-36.463.687 36.138.197Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-239.620.132 -68.420.297Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -1.127.620 -268.316Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 0 -6.562.100YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-77.206.365 -36.568.648Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.694.279Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.694.279Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11, 12 -1.252.945 -7.381.152Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.134.087 -7.381.152Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-118.858 0Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-78.363.681 -31.391.922Alınan Faiz20 2.410.261 510.147FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI188.165.782 17.022.059İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 2.492.990 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.492.990 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 211.739.684 31.062.705Kredilerden Nakit Girişleri211.739.684 31.062.705Ödenen Faiz-26.066.892 -14.040.646YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-166.252.022 -58.659.105Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.882.691 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-159.369.331 -58.659.105DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 276.454.703 81.873.409DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 117.085.372 23.214.304Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 117.085.372 276.454.703Finansal Yatırımlar13 361.435.092 79.864.881Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar361.435.092 79.864.881Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar361.435.092 79.864.881Ticari Alacaklar6 27.867.583 16.945.899İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar27.867.583 16.945.899Diğer Alacaklar7 1.879.260 1.943.038İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.879.260 1.943.038Stoklar8 112.651.456 49.724.087Peşin Ödenmiş Giderler9 3.413.845 4.566.291İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.413.845 4.566.291Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 9.218.799 9.214.522Diğer Dönen Varlıklar15 19.375.861 2.799.940İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19.375.861 2.799.940ARA TOPLAM652.927.268 441.513.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR652.927.268 441.513.361DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar813.401.424 710.064.448Binalar11 26.666.432 26.821.000Taşıtlar11 6.387.615 6.959.923Mobilya ve Demirbaşlar11 2.605.644 1.581.446Özel Maliyetler11 8.606 0Yapılmakta Olan Yatırımlar11 7.338 0Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar10 777.725.789 674.702.079Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 580.927 482.394Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar580.927 482.394TOPLAM DURAN VARLIKLAR813.982.351 710.546.842TOPLAM VARLIKLAR1.466.909.619 1.152.060.203KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 111.527.478 35.404.880İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar111.527.478 35.404.880Banka Kredileri111.527.478 35.404.880Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 178.694.005 142.611.161İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları178.694.005 142.611.161Banka Kredileri178.694.005 142.611.161Ticari Borçlar6 47.008.318 44.142.715İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar47.008.318 44.142.715Diğer Borçlar7 7.417.930 3.323.477İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.417.930 3.323.477Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 7.995.271 4.302.150Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7.995.271 4.302.150Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 797.080 1.465.245İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)797.080 1.465.245Kısa Vadeli Karşılıklar1.208.046 1.932.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 939.133 1.663.403Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 268.913 268.913ARA TOPLAM354.648.128 233.181.944TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER354.648.128 233.181.944UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 426.883.313 323.579.464İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar426.883.313 323.579.464Banka Kredileri426.883.313 323.579.464Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 1.072.999 664.341Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri1.072.999 664.341Uzun Vadeli Karşılıklar2.205.812 1.427.614Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.205.812 1.427.614Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 63.877.579 67.567.936TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER494.039.703 393.239.355TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER848.687.831 626.421.299ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar618.221.788 525.638.904Ödenmiş Sermaye16 54.300.000 54.300.000Sermaye Düzeltme Farkları16 529.898 529.898Geri Alınmış Paylar (-)16 -48.892.531 -51.385.521Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 117.067.179 117.067.179Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.120.936 16.597.087Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.120.936 16.597.087Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 16.719.293 16.719.293Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -598.357 -122.206Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları388.530.261 128.341.928Net Dönem Karı veya Zararı90.566.045 260.188.333TOPLAM ÖZKAYNAKLAR618.221.788 525.638.904TOPLAM KAYNAKLAR1.466.909.619 1.152.060.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.910.000 529.898 8.594.323 -122.206 90.622.596 78.289.332 182.823.943 182.823.943Transferler78.289.332 -78.289.332 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.265.256 34.265.256 34.265.256Dönem Karı (Zararı)34.265.256Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler4.910.000 529.898 8.594.323 -122.206 168.911.928 34.265.256 217.089.199 217.089.199Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler54.300.000 529.898 -51.385.521 117.067.179 16.719.293 -122.206 128.341.928 260.188.333 525.638.904 525.638.904Transferler260.188.333 -260.188.333 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)90.089.894 90.089.894 90.089.894Dönem Karı (Zararı)90.566.045Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-476.151Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)16 2.492.990 2.492.990 2.492.990Dönem Sonu Bakiyeler54.300.000 529.898 -48.892.531 117.067.179 16.719.293 -598.357 388.530.261 90.566.045 618.221.788 618.221.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)90.566.045 34.265.256DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-476.151 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası14, 22 -476.151 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-476.151 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)90.089.894 34.265.256Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları90.089.894 34.265.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028599BIST