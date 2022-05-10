***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:35
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 98.799.464 85.884.753
Satışların Maliyeti
17 -29.659.018 -34.844.911
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.140.446 51.039.842
BRÜT KAR (ZARAR)
69.140.446 51.039.842
Genel Yönetim Giderleri
18 -6.808.177 -3.276.825
Pazarlama Giderleri
18 -4.066.238 -761.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 369.930 1.319.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.575.445 -522.462
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.060.516 47.798.427
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 53.446.222 1.180.408
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
110.506.738 48.978.835
Finansman Gelirleri
21 14.074.975 10.565.613
Finansman Giderleri
21 -37.586.987 -16.564.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.994.726 42.979.529
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.571.319 -8.714.273
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 -3.884.563
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 3.571.319 -4.829.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
90.566.045 34.265.256
DÖNEM KARI (ZARARI)
90.566.045 34.265.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
90.566.045 34.265.256
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 1,67000000 6,98000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-277.211.439 -39.112.516
Dönem Karı (Zararı)
90.566.045 34.265.256
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
90.566.045 34.265.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-48.701.685 -4.564.688
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 ve 12 841.146 822.694
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
85.808 66.913
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
85.808 66.913
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
586.359 144.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
586.359 144.713
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20, 21 27.426.238 14.760.407
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.410.261 -510.147
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29.836.499 15.270.554
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.882.691 -9.970.702
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-41.950.079 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-41.950.079 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -3.571.319 8.714.273
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 0 -670.261
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -670.261
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17 -25.237.147 -18.432.725
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.328.047 6.437.629
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -11.007.492 5.877.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.007.492 5.877.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.359.697 306.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.359.697 306.490
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -62.927.369 -10.448.343
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.438.444 2.978.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.438.444 2.978.019
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.528.067 7.723.760
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.528.067 7.723.760
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-36.463.687 36.138.197
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-239.620.132 -68.420.297
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -1.127.620 -268.316
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 0 -6.562.100
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-77.206.365 -36.568.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.694.279
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.694.279
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12 -1.252.945 -7.381.152
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.134.087 -7.381.152
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-118.858 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.363.681 -31.391.922
Alınan Faiz
20 2.410.261 510.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.165.782 17.022.059
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 2.492.990 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.492.990 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 211.739.684 31.062.705
Kredilerden Nakit Girişleri
211.739.684 31.062.705
Ödenen Faiz
-26.066.892 -14.040.646
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-166.252.022 -58.659.105
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.882.691 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-159.369.331 -58.659.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 276.454.703 81.873.409
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 117.085.372 23.214.304
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 117.085.372 276.454.703
Finansal Yatırımlar
13 361.435.092 79.864.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
361.435.092 79.864.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
361.435.092 79.864.881
Ticari Alacaklar
6 27.867.583 16.945.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
27.867.583 16.945.899
Diğer Alacaklar
7 1.879.260 1.943.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.879.260 1.943.038
Stoklar
8 112.651.456 49.724.087
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.413.845 4.566.291
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.413.845 4.566.291
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 9.218.799 9.214.522
Diğer Dönen Varlıklar
15 19.375.861 2.799.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19.375.861 2.799.940
ARA TOPLAM
652.927.268 441.513.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
652.927.268 441.513.361
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
813.401.424 710.064.448
Binalar
11 26.666.432 26.821.000
Taşıtlar
11 6.387.615 6.959.923
Mobilya ve Demirbaşlar
11 2.605.644 1.581.446
Özel Maliyetler
11 8.606 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 7.338 0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 777.725.789 674.702.079
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 580.927 482.394
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
580.927 482.394
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
813.982.351 710.546.842
TOPLAM VARLIKLAR
1.466.909.619 1.152.060.203
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 111.527.478 35.404.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
111.527.478 35.404.880
Banka Kredileri
111.527.478 35.404.880
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 178.694.005 142.611.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
178.694.005 142.611.161
Banka Kredileri
178.694.005 142.611.161
Ticari Borçlar
6 47.008.318 44.142.715
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
47.008.318 44.142.715
Diğer Borçlar
7 7.417.930 3.323.477
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.417.930 3.323.477
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 7.995.271 4.302.150
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7.995.271 4.302.150
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 797.080 1.465.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
797.080 1.465.245
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.208.046 1.932.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 939.133 1.663.403
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 268.913 268.913
ARA TOPLAM
354.648.128 233.181.944
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
354.648.128 233.181.944
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 426.883.313 323.579.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
426.883.313 323.579.464
Banka Kredileri
426.883.313 323.579.464
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 1.072.999 664.341
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
1.072.999 664.341
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.205.812 1.427.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.205.812 1.427.614
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 63.877.579 67.567.936
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
494.039.703 393.239.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
848.687.831 626.421.299
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
618.221.788 525.638.904
Ödenmiş Sermaye
16 54.300.000 54.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 529.898 529.898
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -48.892.531 -51.385.521
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 117.067.179 117.067.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.120.936 16.597.087
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.120.936 16.597.087
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 16.719.293 16.719.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -598.357 -122.206
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
388.530.261 128.341.928
Net Dönem Karı veya Zararı
90.566.045 260.188.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
618.221.788 525.638.904
TOPLAM KAYNAKLAR
1.466.909.619 1.152.060.203
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.910.000 529.898 8.594.323 -122.206 90.622.596 78.289.332 182.823.943 182.823.943
Transferler
78.289.332 -78.289.332 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.265.256 34.265.256 34.265.256
Dönem Karı (Zararı)
34.265.256
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.910.000 529.898 8.594.323 -122.206 168.911.928 34.265.256 217.089.199 217.089.199
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
54.300.000 529.898 -51.385.521 117.067.179 16.719.293 -122.206 128.341.928 260.188.333 525.638.904 525.638.904
Transferler
260.188.333 -260.188.333 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
90.089.894 90.089.894 90.089.894
Dönem Karı (Zararı)
90.566.045
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-476.151
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16 2.492.990 2.492.990 2.492.990
Dönem Sonu Bakiyeler
54.300.000 529.898 -48.892.531 117.067.179 16.719.293 -598.357 388.530.261 90.566.045 618.221.788 618.221.788
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
90.566.045 34.265.256
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-476.151 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
14, 22 -476.151 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-476.151 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.089.894 34.265.256
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
90.089.894 34.265.256
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028599
BIST