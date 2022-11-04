***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 494.249.599 357.010.125 224.271.261 120.184.951Satışların Maliyeti18 -131.333.686 -151.447.537 -60.507.283 -50.976.029TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)362.915.913 205.562.588 163.763.978 69.208.922BRÜT KAR (ZARAR)362.915.913 205.562.588 163.763.978 69.208.922Genel Yönetim Giderleri19 -23.252.888 -11.575.557 -8.932.261 -4.557.127Pazarlama Giderleri19 -9.834.450 -3.101.083 -3.151.092 -1.092.838Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 1.461.571 3.640.275 1.004.468 2.651.833Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -4.754.378 -937.344 -4.186.544 -383.134ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)326.535.768 193.588.879 148.498.549 65.827.656Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 179.374.020 12.692.170 63.408.858 9.185.187Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar22 230.440 0 207.175 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)506.140.228 206.281.049 212.114.582 75.012.843Finansman Gelirleri23 30.284.089 18.650.764 11.007.163 1.678.369Finansman Giderleri23 -184.537.711 -58.685.982 -81.282.556 -21.258.325SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)351.886.606 166.245.831 141.839.189 55.432.887Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-51.627.903 -36.952.316 -23.431.805 -11.616.058Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 -20.536.295 0 -2.882.444Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -51.627.903 -16.416.021 -23.431.805 -8.733.614SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)300.258.703 129.293.515 118.407.384 43.816.829DÖNEM KARI (ZARARI)300.258.703 129.293.515 118.407.384 43.816.829Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları300.258.703 129.293.515 118.407.384 43.816.829Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 25 5,53000000 3,98000000 2,18000000 1,35000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI103.149.084 118.795.419Dönem Karı (Zararı)300.258.703 129.293.515Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)300.258.703 129.293.515Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-88.983.299 -29.436.142Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12, 13 2.581.802 2.653.453Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler148.668 64.842Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler148.668 64.842Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.585.780 696.625Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.585.780 696.625Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21, 23 159.113.603 42.348.549Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.461.846 -11.219.935Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler169.575.449 53.568.484Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-19.765.543 -14.209.318Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-929.030 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-80.746.272 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-80.746.272 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler22 -230.440 0İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-230.440 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 51.627.903 36.952.316Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 -1.747 -819.493Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.747 -819.493Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-202.368.023 -97.123.116İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-114.788.788 43.691.947Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -12.913.197 5.113.761İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.913.197 5.113.761Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-52.260.335 1.313.593İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-52.260.335 1.313.593Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -40.687.304 50.898.957Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.448.987 -24.172.168İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-23.448.987 -24.172.168Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.521.035 10.537.804İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14.521.035 10.537.804Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları96.486.616 143.549.320Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -21.773 -30.565Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -1.127.620 -268.316Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 7.811.861 -24.455.020YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-824.555.439 -68.433.150İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-10.000.000 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-464.573.718 -5.925.893Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.240 4.917.843Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.240 4.917.843Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12, 13 -2.499.683 -10.196.001Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.020.558 -10.172.515Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-479.125 -23.486Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri248.511.791 130.288.445Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-607.389.945 -198.737.479Alınan Temettüler17 929.030 0Alınan Faiz21 10.461.846 11.219.935FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI557.264.132 137.581.900Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 117.067.179Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 117.067.179İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 -4.019.713 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-4.019.713 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri14 757.219.530 64.879.016Kredilerden Nakit Girişleri757.219.530 64.879.016Ödenen Temettüler17 -35.000.000 0Ödenen Faiz-160.935.685 -53.184.295Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17 0 8.820.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-164.142.223 187.944.169Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi19.765.543 2.848.523NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-144.376.680 190.792.692DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 276.454.703 81.873.409DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 132.078.023 272.666.101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 132.078.023 276.454.703Finansal Yatırımlar14 625.184.871 79.864.881Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar625.184.871 79.864.881Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar625.184.871 79.864.881Ticari Alacaklar6 29.710.428 16.945.899İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar29.710.428 16.945.899Diğer Alacaklar7 2.288.491 1.943.038İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.288.491 1.943.038Stoklar8 90.411.391 49.724.087Peşin Ödenmiş Giderler9 14.705.728 4.566.291İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.705.728 4.566.291Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 1.402.661 9.214.522Diğer Dönen Varlıklar16 44.575.385 2.799.940İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar44.575.385 2.799.940ARA TOPLAM940.356.978 441.513.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR940.356.978 441.513.361DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 10.230.440 0Maddi Duran Varlıklar1.270.827.927 710.064.448Binalar12 26.357.297 26.821.000Taşıtlar12 5.251.914 6.959.923Mobilya ve Demirbaşlar12 3.234.259 1.581.446Özel Maliyetler12 17.594 0Yapılmakta Olan Yatırımlar12 18.607 0Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar11 1.235.948.256 674.702.079Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 879.480 482.394Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar879.480 482.394TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.281.937.847 710.546.842TOPLAM VARLIKLAR2.222.294.825 1.152.060.203KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14 148.454.471 35.404.880İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar148.454.471 35.404.880Banka Kredileri148.454.471 35.404.880Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 315.865.132 142.611.161İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları315.865.132 142.611.161Banka Kredileri315.865.132 142.611.161Ticari Borçlar6 20.693.728 44.142.715İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar20.693.728 44.142.715Diğer Borçlar7 9.320.006 3.323.477İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.320.006 3.323.477Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 7.172.790 4.302.150Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7.172.790 4.302.150Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.581.825 1.465.245İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.581.825 1.465.245Kısa Vadeli Karşılıklar1.946.969 1.932.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.678.056 1.663.403Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 268.913 268.913ARA TOPLAM508.034.921 233.181.944TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER508.034.921 233.181.944UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14 803.135.196 323.579.464İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar803.135.196 323.579.464Banka Kredileri803.135.196 323.579.464Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 3.201.627 664.341Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri3.201.627 664.341Uzun Vadeli Karşılıklar3.327.997 1.427.614Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 3.327.997 1.427.614Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 118.900.109 67.567.936TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER928.564.929 393.239.355TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.436.599.850 626.421.299ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar785.694.975 525.638.904Ödenmiş Sermaye17 54.300.000 54.300.000Sermaye Düzeltme Farkları17 529.898 529.898Geri Alınmış Paylar (-)17 -55.405.234 -51.385.521Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 117.067.179 117.067.179Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.414.168 16.597.087Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.414.168 16.597.087Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 16.719.293 16.719.293Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.305.125 -122.206Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları353.530.261 128.341.928Net Dönem Karı veya Zararı300.258.703 260.188.333TOPLAM ÖZKAYNAKLAR785.694.975 525.638.904TOPLAM KAYNAKLAR2.222.294.825 1.152.060.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.910.000 529.898 8.594.323 -122.206 90.622.596 78.289.332 182.823.943 182.823.943Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler78.289.332 -78.289.332 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)129.293.515 129.293.515 129.293.515Dönem Karı (Zararı)129.293.515 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı49.390.000 -40.570.000 8.820.000 8.820.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 117.067.179 117.067.179 117.067.179Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler54.300.000 529.898 117.067.179 8.594.323 -122.206 128.341.928 129.293.515 438.004.637 438.004.637Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler54.300.000 529.898 -51.385.521 117.067.179 16.719.293 -122.206 128.341.928 260.188.333 525.638.904 525.638.904Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler260.188.333 -260.188.333 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.182.919 300.258.703 299.075.784 299.075.784Dönem Karı (Zararı)300.258.703 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.182.919 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-35.000.000 -35.000.000 -35.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -4.019.713 -4.019.713 -4.019.713Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler54.300.000 529.898 -55.405.234 117.067.179 16.719.293 -1.305.125 353.530.261 300.258.703 785.694.975 785.694.975Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)300.258.703 129.293.515 118.407.384 43.816.829DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.182.919 0 -514.945 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası15, 24 -1.182.919 0 -514.945 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.182.919 0 -514.945 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)299.075.784 129.293.515 117.892.439 43.816.829Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları299.075.784 129.293.515 117.892.439 43.816.829http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076930BIST