***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2022 18:20
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 494.249.599 357.010.125 224.271.261 120.184.951
Satışların Maliyeti
18 -131.333.686 -151.447.537 -60.507.283 -50.976.029
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
362.915.913 205.562.588 163.763.978 69.208.922
BRÜT KAR (ZARAR)
362.915.913 205.562.588 163.763.978 69.208.922
Genel Yönetim Giderleri
19 -23.252.888 -11.575.557 -8.932.261 -4.557.127
Pazarlama Giderleri
19 -9.834.450 -3.101.083 -3.151.092 -1.092.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.461.571 3.640.275 1.004.468 2.651.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.754.378 -937.344 -4.186.544 -383.134
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
326.535.768 193.588.879 148.498.549 65.827.656
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 179.374.020 12.692.170 63.408.858 9.185.187
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
22 230.440 0 207.175 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
506.140.228 206.281.049 212.114.582 75.012.843
Finansman Gelirleri
23 30.284.089 18.650.764 11.007.163 1.678.369
Finansman Giderleri
23 -184.537.711 -58.685.982 -81.282.556 -21.258.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
351.886.606 166.245.831 141.839.189 55.432.887
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-51.627.903 -36.952.316 -23.431.805 -11.616.058
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -20.536.295 0 -2.882.444
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -51.627.903 -16.416.021 -23.431.805 -8.733.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
300.258.703 129.293.515 118.407.384 43.816.829
DÖNEM KARI (ZARARI)
300.258.703 129.293.515 118.407.384 43.816.829
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
300.258.703 129.293.515 118.407.384 43.816.829
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 25 5,53000000 3,98000000 2,18000000 1,35000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
103.149.084 118.795.419
Dönem Karı (Zararı)
300.258.703 129.293.515
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
300.258.703 129.293.515
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-88.983.299 -29.436.142
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 2.581.802 2.653.453
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
148.668 64.842
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
148.668 64.842
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.585.780 696.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.585.780 696.625
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21, 23 159.113.603 42.348.549
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.461.846 -11.219.935
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
169.575.449 53.568.484
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-19.765.543 -14.209.318
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-929.030 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-80.746.272 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-80.746.272 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
22 -230.440 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-230.440 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 51.627.903 36.952.316
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -1.747 -819.493
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.747 -819.493
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-202.368.023 -97.123.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-114.788.788 43.691.947
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -12.913.197 5.113.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.913.197 5.113.761
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.260.335 1.313.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-52.260.335 1.313.593
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -40.687.304 50.898.957
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.448.987 -24.172.168
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.448.987 -24.172.168
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.521.035 10.537.804
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.521.035 10.537.804
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
96.486.616 143.549.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -21.773 -30.565
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -1.127.620 -268.316
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 7.811.861 -24.455.020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-824.555.439 -68.433.150
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-10.000.000 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-464.573.718 -5.925.893
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.240 4.917.843
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.240 4.917.843
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -2.499.683 -10.196.001
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.020.558 -10.172.515
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-479.125 -23.486
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
248.511.791 130.288.445
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-607.389.945 -198.737.479
Alınan Temettüler
17 929.030 0
Alınan Faiz
21 10.461.846 11.219.935
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
557.264.132 137.581.900
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 117.067.179
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 117.067.179
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 -4.019.713 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.019.713 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 757.219.530 64.879.016
Kredilerden Nakit Girişleri
757.219.530 64.879.016
Ödenen Temettüler
17 -35.000.000 0
Ödenen Faiz
-160.935.685 -53.184.295
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 0 8.820.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-164.142.223 187.944.169
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.765.543 2.848.523
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-144.376.680 190.792.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 276.454.703 81.873.409
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 132.078.023 272.666.101
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 132.078.023 276.454.703
Finansal Yatırımlar
14 625.184.871 79.864.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
625.184.871 79.864.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
625.184.871 79.864.881
Ticari Alacaklar
6 29.710.428 16.945.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
29.710.428 16.945.899
Diğer Alacaklar
7 2.288.491 1.943.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.288.491 1.943.038
Stoklar
8 90.411.391 49.724.087
Peşin Ödenmiş Giderler
9 14.705.728 4.566.291
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.705.728 4.566.291
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 1.402.661 9.214.522
Diğer Dönen Varlıklar
16 44.575.385 2.799.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
44.575.385 2.799.940
ARA TOPLAM
940.356.978 441.513.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
940.356.978 441.513.361
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 10.230.440 0
Maddi Duran Varlıklar
1.270.827.927 710.064.448
Binalar
12 26.357.297 26.821.000
Taşıtlar
12 5.251.914 6.959.923
Mobilya ve Demirbaşlar
12 3.234.259 1.581.446
Özel Maliyetler
12 17.594 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 18.607 0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 1.235.948.256 674.702.079
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 879.480 482.394
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
879.480 482.394
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.281.937.847 710.546.842
TOPLAM VARLIKLAR
2.222.294.825 1.152.060.203
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 148.454.471 35.404.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
148.454.471 35.404.880
Banka Kredileri
148.454.471 35.404.880
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 315.865.132 142.611.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
315.865.132 142.611.161
Banka Kredileri
315.865.132 142.611.161
Ticari Borçlar
6 20.693.728 44.142.715
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.693.728 44.142.715
Diğer Borçlar
7 9.320.006 3.323.477
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.320.006 3.323.477
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 7.172.790 4.302.150
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7.172.790 4.302.150
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.581.825 1.465.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.581.825 1.465.245
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.946.969 1.932.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.678.056 1.663.403
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 268.913 268.913
ARA TOPLAM
508.034.921 233.181.944
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
508.034.921 233.181.944
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 803.135.196 323.579.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
803.135.196 323.579.464
Banka Kredileri
803.135.196 323.579.464
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 3.201.627 664.341
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
3.201.627 664.341
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.327.997 1.427.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.327.997 1.427.614
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 118.900.109 67.567.936
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
928.564.929 393.239.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.436.599.850 626.421.299
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
785.694.975 525.638.904
Ödenmiş Sermaye
17 54.300.000 54.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 529.898 529.898
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -55.405.234 -51.385.521
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 117.067.179 117.067.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.414.168 16.597.087
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.414.168 16.597.087
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 16.719.293 16.719.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.305.125 -122.206
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
353.530.261 128.341.928
Net Dönem Karı veya Zararı
300.258.703 260.188.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
785.694.975 525.638.904
TOPLAM KAYNAKLAR
2.222.294.825 1.152.060.203
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.910.000 529.898 8.594.323 -122.206 90.622.596 78.289.332 182.823.943 182.823.943
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
78.289.332 -78.289.332 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
129.293.515 129.293.515 129.293.515
Dönem Karı (Zararı)
129.293.515 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
49.390.000 -40.570.000 8.820.000 8.820.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 117.067.179 117.067.179 117.067.179
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
54.300.000 529.898 117.067.179 8.594.323 -122.206 128.341.928 129.293.515 438.004.637 438.004.637
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
54.300.000 529.898 -51.385.521 117.067.179 16.719.293 -122.206 128.341.928 260.188.333 525.638.904 525.638.904
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
260.188.333 -260.188.333 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.182.919 300.258.703 299.075.784 299.075.784
Dönem Karı (Zararı)
300.258.703 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.182.919 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-35.000.000 -35.000.000 -35.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -4.019.713 -4.019.713 -4.019.713
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
54.300.000 529.898 -55.405.234 117.067.179 16.719.293 -1.305.125 353.530.261 300.258.703 785.694.975 785.694.975
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
300.258.703 129.293.515 118.407.384 43.816.829
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.182.919 0 -514.945 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
15, 24 -1.182.919 0 -514.945 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.182.919 0 -514.945 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
299.075.784 129.293.515 117.892.439 43.816.829
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
299.075.784 129.293.515 117.892.439 43.816.829
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076930
BIST