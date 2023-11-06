***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.11.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.11.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin, yurt içinde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 1.000.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 02.11.2023 tarih ve 66/1452 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214351BIST