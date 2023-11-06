***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.11.2023 13:30
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.11.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, yurt içinde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 1.000.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 02.11.2023 tarih ve 66/1452 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214351
BIST