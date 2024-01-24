***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Başkanımız Efrayim Kebudi 23 Ocak 2024 tarihinde vefat etmiştir. Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında vefat sebebiyle boşalan üyelik yerine yeni görevlendirme hususu görüşülecek ve Yönetim Kurulu Başkanlığı için seçim yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242511BIST