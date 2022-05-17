***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin 54.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinde sahibi olduğu B grubu paylarından Efrayim Kebudi 4.066.500 TL, Daryo Kebudi 4.066.500 TL, Azra Kebudi 4.066.500 TL, Nora Karakaş 677.750 TL ve Betina Halyo 677.750 TL nominal değerli paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine yönelik hazırlanan pay satış bilgi formlarının onaylanması talebiyle 17.05.2022 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuşlardır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030911BIST