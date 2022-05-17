***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
17.05.2022 17:09
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin 54.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinde sahibi olduğu B grubu paylarından Efrayim Kebudi 4.066.500 TL, Daryo Kebudi 4.066.500 TL, Azra Kebudi 4.066.500 TL, Nora Karakaş 677.750 TL ve Betina Halyo 677.750 TL nominal değerli paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine yönelik hazırlanan pay satış bilgi formlarının onaylanması talebiyle 17.05.2022 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuşlardır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030911
BIST
17:342.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
17:3415,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2362
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
17:3416,6590
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 0,4188
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
17:34924,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 13,32
|Açılış
|: 923,98
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler17:32
|ORCAY
|19,91
|217.403.422
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|45.527.843
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.609.106
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.848.728
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|28.732.712
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.192.004
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,65
|86.497.856
|% -7,12
|
|THYAO
|42,86
|3.263.981.706
|% 0,33
|
|SISE
|20,10
|2.591.349.031
|% 4,15
|
|SAHOL
|19,49
|1.357.216.466
|% 1,35
|
|YKBNK
|4,30
|1.282.878.588
|% -0,92
|
|AKBNK
|7,87
|1.272.582.206
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,65
|831.700.634
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,30
|1.282.878.588
|% -0,92
|
|SKBNK
|1,17
|255.801.457
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,87
|1.272.582.206
|% -1,25
|
|SISE
|20,10
|2.591.349.031
|% 4,15
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7698
|15,7768
|% 1,52
|
|Euro
|16,6313
|16,6614
|% 2,59
|
|Sterlin
|19,5997
|19,6980
|% 2,71
|
|Frank
|15,8113
|15,9066
|% 2,39
|
|Riyal
|4,1889
|4,2099
|% 1,46
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,81
|
|Altın Gr.
|923
|923
|12,13
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|0,20
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,73
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47OYLUM
Yüzde 5.19 oranında artışla 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 281, 087 adet işlem
-
17:46TUREX
Yüzde 6.33 oranında artışla 12.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 154, 487 adet işlem
-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 91 artarak (% 0.74 ) 2, 152
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, MEPET, IMASM, LIDFA, ULUSE, MANAS, EUHOL, EGEPO
-
17:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GZNMI, ARMDA, UFUK