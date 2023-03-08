***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında hazırlanan Escar 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122008BIST