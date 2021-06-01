***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi31.03.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal Tablolara İlişkin Genel AçıklamalardaDeğişikliğin NedeniFinansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama kısmında girilen tablolarda sehven ana ortaklığımız olan Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin tabloları girilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiNet Dönem Karı ve zararının yanlış anlaşılmasına neden olabilecektir.AçıklamalarFinansal tablolarımızda tutarlara sehven ana ortaklığımız olan Naturel Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin tutarları girilmiştir. Ancak finansal tablolar ve dipnotlarında yer alan tutarlar doğrudur. Yatırımcılarımızın bunu dikkate alması gerekmektedir. Finansal Raporlama Tebliği gereği seans içinde değişiklik yapılamadığından seans sonrası 18.10'dan sonra finansal tablolar düzeltilerek tekrar yayınlanacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939247BIST