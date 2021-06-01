***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
01.06.2021 09:29
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.03.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklamalarda
Değişikliğin Nedeni
Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama kısmında girilen tablolarda sehven ana ortaklığımız olan Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin tabloları girilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Net Dönem Karı ve zararının yanlış anlaşılmasına neden olabilecektir.
Açıklamalar
Finansal tablolarımızda tutarlara sehven ana ortaklığımız olan Naturel Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin tutarları girilmiştir. Ancak finansal tablolar ve dipnotlarında yer alan tutarlar doğrudur. Yatırımcılarımızın bunu dikkate alması gerekmektedir. Finansal Raporlama Tebliği gereği seans içinde değişiklik yapılamadığından seans sonrası 18.10'dan sonra finansal tablolar düzeltilerek tekrar yayınlanacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939247
BIST
10:461.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,76
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
10:468,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0088
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
10:4610,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0179
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4063
En Düşük
10,3676
10:46522,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,79
|Açılış
|: 522,38
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler10:46
|KONTR
|72,60
|10.255.315
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|328.875
|% 9,97
|
|VAKKO
|11,82
|14.072.927
|% 9,95
|
|DERIM
|10,94
|6.761.006
|% 9,95
|
|TUCLK
|13,07
|30.671.271
|% 9,92
|
|KUTPO
|33,04
|103.035.217
|% -8,53
|
|ODAS
|2,15
|73.467.632
|% -6,93
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|VKING
|6,01
|439.450
|% -4,91
|
|GARAN
|8,10
|488.770.886
|% 1,38
|
|THYAO
|13,14
|234.750.966
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,20
|139.780.263
|% 2,33
|
|KRDMD
|7,86
|137.529.364
|% 0,00
|
|TUPRS
|97,55
|109.940.870
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,20
|139.780.263
|% 2,33
|
|GARAN
|8,10
|488.770.886
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,94
|71.099.533
|% -0,51
|
|ODAS
|2,15
|73.467.632
|% -6,93
|
|TSKB
|1,37
|40.872.253
|% 3,01
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4977
|8,5007
|% 0,10
|
|Euro
|10,4011
|10,4051
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0477
|12,1081
|% 0,11
|
|Frank
|9,4143
|9,4710
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2574
|2,2687
|% -0,01
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|7,16
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,34
|28,37
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|0,06
|
|B. Petrol
|70,41
|70,41
|1,10
|