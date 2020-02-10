***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2020 15:11
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Kurtköy ve Cevizlibağ şubelerimiz için imzalanan Franchise Sözleşmesi, şube işletmecisi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, şirketimizce tek taraflı feshedilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817993
BIST
17:17117.807
En Yüksek
|Değişim
|: -2,65%
|| -3.207,71
|Açılış
|: 120.459
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|: 121.015
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121.190
En Düşük
116.648
17:176,0189
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
|: 304,76
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|Önceki Kapanış
|: 303,75
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304,94
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.715.808
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.595.372
|% 14,65
|
|ATLAS
|1,85
|26.112.662
|% 10,12
|
|BOSSA
|9,67
|52.596.569
|% 9,89
|
|ALCTL
|17,99
|67.917.613
|% 9,16
|
|LINK
|28,30
|4.090.540
|% -15,02
|
|GYHOL
|25,38
|9.994.252
|% -13,08
|
|DOKTA
|47,50
|63.198.621
|% -12,76
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|BURVA
|14,49
|158.870
|% -11,10
|
|THYAO
|13,98
|1.904.819.372
|% -3,39
|
|TSPOR
|3,44
|893.597.659
|% 8,52
|
|PETKM
|3,95
|617.588.822
|% -3,89
|
|ASELS
|23,82
|575.710.900
|% -2,62
|
|KRDMD
|2,82
|555.328.883
|% -3,75
|
|IHLGM
|1,22
|401.005.248
|% -0,81
|
|TSPOR
|3,44
|893.597.659
|% 8,52
|
|EKGYO
|1,63
|388.679.744
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,82
|555.328.883
|% -3,75
|
|ODAS
|2,10
|394.908.466
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7615
|7,8004
|% 0,42
|
|Frank
|6,1328
|6,1698
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5999
|1,6080
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|4,31
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.045
|4,00
|
|Tam
|2.008
|2.058
|7,83
|
|Yarım
|971
|996
|3,79
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|-0,65
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