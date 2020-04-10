***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin mali tablolarının tetkiki neticesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih 11/352 sayılı ve 04.10.2018 tarih 49/126 sayılı kararları uyarınca şirketimizin 12.352.370 TL olan ödenmiş sermayesi ve 19.957 TL olan kanuni yedek akçe toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir.Bu kapsamdaŞirketimizin 30.07.2018 ve 01.08.2019 tarihlerinde kamuya açıklanmış olan bedelli sermaye artırım kararlarımıza ilişkin başlatılan sermaye artırım süreçlerimiz en son Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.11.2019 tarih, E.14807 sayılı yazıları ile şirketimize bildirilmiş olan ve SPK'nın 21.11.2019 tarih ve 67/159 sayılı toplantısında alınan kararı ile reddedilmiştir.Şirketimiz reddedilen sermaye artırımı başvuruları çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun sermaye artırım süreçlerimizde gerekli gördüğü değerleme raporları ve buna bağlı geçmiş dönem Finansal Tablo düzeltmelerini yapmış ve bedelli sermaye artırımına en kısa sürede Sermaye Piyasası Kurulundan izin için tekrar başvuracaktır.Şirketimiz 31.12.2019 tarihli Mali Tablolarında TTK-376.maddesine göre oluşan sermaye kaybını, TTK-376.maddesi kapsamında öngörülen tedbirlerin alınmasına ilişkin olarak yapacağı bedelli sermaye artırımı ile özkaynaklarını güçlendirerek bu kapsamdan çıkmayı planlamaktadır.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837205BIST