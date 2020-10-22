***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 69.990.479 2.745.057.770 32.887.797 1.099.377.575Satışların Maliyeti17 -63.522.647 -2.737.810.232 -30.634.685 -1.098.194.782TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.467.832 7.247.538 2.253.112 1.182.793BRÜT KAR (ZARAR)6.467.832 7.247.538 2.253.112 1.182.793Genel Yönetim Giderleri18 -1.089.361 -1.099.534 -360.730 -343.882Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 15.451 42.645 5.388 33.581Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 0 -4.608 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.393.922 6.186.041 1.897.770 872.492TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 -1.464 4.747 -1.668 217FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.392.458 6.190.788 1.896.102 872.709SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.392.458 6.190.788 1.896.102 872.709SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.392.458 6.190.788 1.896.102 872.709DÖNEM KARI (ZARARI)5.392.458 6.190.788 1.896.102 872.709Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.392.458 6.190.788 1.896.102 872.709Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- 21 0,26960000 0,30950000 0,09480000 0,04360000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.790.141 11.642.682Dönem Karı (Zararı)5.392.458 6.190.788Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-62.930 -112.493Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler43416 8.509 -40.303Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.873 -17.858Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 13.873 -17.858Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-85.312 -54.332Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -85.312 -54.332İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.539.387 5.564.387Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -2.509.109 5.562.049Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.595 -1.831İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -38.595 -1.831Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -6.181 -5.767Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.107 5.214İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.107 5.214Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)8 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 12.760 5.368Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-369 -646İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -369 -646Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.790.141 11.642.682YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.246 107.198Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 110.538Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri110.538Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -1.246 -3.340FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI400.000 -120.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları2.000.000 0Ödenen Temettüler-1.600.000 -120.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.188.895 11.629.880NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 3.188.895 11.629.880DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.617.403 6.624.625DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.806.298 18.254.505Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 24.875.060 21.617.403Finansal Yatırımlar11.999.584 9.473.925Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar11.999.584 9.473.925Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 11.999.584 9.473.925Ticari Alacaklar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 47.696 9.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 47.696 9.101Peşin Ödenmiş Giderler10 9.596 3.415İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.596 3.415ARA TOPLAM36.931.936 31.103.844TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.931.936 31.103.844DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 6.074 13.071Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 88 354TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.162 13.425TOPLAM VARLIKLAR36.938.098 31.117.269KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 29.858 27.751İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 29.858 27.751Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 11.698 10.934Diğer Borçlar9 11.988 12.357İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 11.988 12.357Kısa Vadeli Karşılıklar14 82.942 70.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 44.634 32.638Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308 38.308ARA TOPLAM136.486 121.988TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER136.486 121.988UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 146.935 120.384TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER146.935 120.384TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER283.421 242.372ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.654.677 30.874.897Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 0 -2.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 543.669 543.669Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-75.651 -62.973Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-75.651 -62.973Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -75.651 -62.973Diğer Yedekler15 786.402 2.869.739Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 10.007.799 1.189.109Net Dönem Karı veya Zararı5.392.458 8.335.353TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.654.677 30.874.897TOPLAM KAYNAKLAR36.938.098 31.117.269Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -44.028 338.354 3.232.582 607.912 24.678.489 24.678.489Transferler15 31.385 576.527 -607.912 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -17.224 -17.224 -17.224Dönem Karı (Zararı)6.190.788 6.190.788 6.190.788Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-120.000 -120.000 -120.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -61.252 369.739 3.689.109 6.190.788 30.732.053 30.732.053Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 1.189.109 8.335.353 30.874.897 30.874.897Transferler15 -2.083.337 10.418.690 -8.335.353 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -12.678 -12.678 -12.678Dönem Karı (Zararı)5.392.458 5.392.458 5.392.458Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-1.600.000 0 -1.600.000 -1.600.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 2.000.000 2.000.000 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 0 543.669 -75.651 786.402 10.007.799 5.392.458 36.654.677 36.654.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.392.458 6.190.788 1.896.102 872.709DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.678 -17.224 -7.246 -8.396Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -12.678 -17.224 -7.246 -8.396Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.678 -17.224 -7.246 -8.396TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.379.780 6.173.564 1.888.856 864.313Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.379.780 6.173.564 1.888.856 864.313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883103BIST