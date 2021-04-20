***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 32.586.987 13.093.382Satışların Maliyeti17 -31.090.788 -13.773.281TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.496.199 -679.899BRÜT KAR (ZARAR)1.496.199 -679.899Genel Yönetim Giderleri18 -459.049 -396.646Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 6.130 TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 1.467 237FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.044.747 -1.071.831SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.044.747 -1.071.831SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.044.747 -1.071.831DÖNEM KARI (ZARARI)1.044.747 -1.071.831Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.044.747 -1.071.831Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- 21 5,22000000 -5,36000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.454.609 -497.543Dönem Karı (Zararı)1.044.747 -1.071.831Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.857 25.582Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 1.529 4.014Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.670 26.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 11.670 26.828Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-19.056 -5.260Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -19.056 -5.260İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.415.719 548.706Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 5.414.152 562.909Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -710.568İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-710.568Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.878 -10.807İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -8.878 -10.807Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -20.084 -19.139Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler880 -1.099İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 880 -1.099Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)8 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 31.476 12.999Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.827 714.411İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -1.827 714.411Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.454.609 -497.543YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.299 -1.247Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -10.299 -1.247FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -1.008.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.008.000İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.008.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.444.310 -1.506.790NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 6.444.310 -1.506.790DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.380.788 21.617.403DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.825.098 20.110.613Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 35.844.154 29.380.788Finansal Yatırımlar2.966.741 8.380.893Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.966.741 8.380.893Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 2.966.741 8.380.893Diğer Alacaklar9 64.175 55.297İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 61.841 53.252İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.334 2.045Peşin Ödenmiş Giderler10 25.896 5.812İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.896 5.812ARA TOPLAM38.900.966 37.822.790TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.900.966 37.822.790DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 19.708 10.938TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.708 10.938TOPLAM VARLIKLAR38.920.674 37.833.728KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 32.374 31.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 32.374 31.494Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 13.583 12.158Diğer Borçlar9 9.277 11.103İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 9.277 11.103Kısa Vadeli Karşılıklar14 115.369 85.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 77.061 47.010Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308 38.308ARA TOPLAM170.603 140.073TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER170.603 140.073UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 184.192 161.476TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER184.192 161.476TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER354.795 301.549ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.565.879 37.532.179Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 543.669 543.669Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-86.443 -75.397Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-86.443 -75.397Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -86.443 -75.397Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 786.402 786.402Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 16.277.504 10.007.799Net Dönem Karı veya Zararı1.044.747 6.269.706TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.565.879 37.532.179TOPLAM KAYNAKLAR38.920.674 37.833.728Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 1.189.109 8.335.353 30.874.897 30.874.897Transferler15 508.000 7.827.353 -8.335.353 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -6.945 -6.945 -6.945Dönem Karı (Zararı)-1.071.831 -1.071.831 -1.071.831Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -69.918 3.377.739 9.016.462 -1.071.831 28.788.121 28.788.121Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -75.397 786.402 10.007.799 6.269.706 30.874.897 37.532.179Transferler15 6.269.705 -6.269.706 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -11.046 -11.046 -11.046Dönem Karı (Zararı)1.044.747 1.044.747 1.044.747Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 2.000.000 0Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 0 543.669 -86.443 786.402 16.277.504 1.044.747 38.565.879 38.565.879Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.044.747 -1.071.831DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.046 -6.945Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -11.046 -6.945Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.046 -6.945TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.033.701 -1.078.776Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.033.701 -1.078.776http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929763BIST