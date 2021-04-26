***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 10.521 204.964,07 10,94 0,47Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 9.991 100.581,43 5,37 0,23Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 3.405 101.849,4 5,43 0,23Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 5.224 50.829,52 2,71 0,12İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 7.309 50.432,1 2,69 0,12TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan Ticaret- 4.910 101.393,8 5,41 0,24Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 5.455 104.289,43 5,56 0,25Haberleşme- 11.562 101.364,45 5,41 0,23DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 124.761 456.963,47 24,38 1,05Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 134.216 501.437,26 26,75 1,16Diğer Mali Kuruluşlar- 3.255 50.061,9 2,68 0,12Aracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 3.448 50.168,4 2,68 0,12DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 324.057 1.874.335,23 100 4,32B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili 2.968.000 3.055.514,93 100 7,04Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 2.968.000 3.055.514,93 100 7,04C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP TeminatVIOPGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 395.831,12 395.831,12 100 0,91Vadeli Ters Repo 38.079.331,51 38.079.331,51 100 87,73GRUP TOPLAMI- 38.475.162,63 38.475.162,63 100 88,64ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 41.767.219,63 43.405.012,79 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ43.405.012,79 % 0 % 104,72B. HAZIR DEĞERLER3.685,86 % 0 % 0,01a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar3.685,86 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)85.223,7 % 0 % 0,21a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar85.223,7 % 100 % 0,21Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)119.745,89 % 0 % 0,29D. BORÇLAR (-)-2.166.663,15 % 0 -% 5,23a) Takasa Borçlar-1.802.669,78 % 83,2 -% 4,35b) Yönetim Ücreti-28.838,84 % 1,33 -% 0,07c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-335.154,53 % 15,47 -% 0,81NET VARLIK DEĞERİ41.447.005,09 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,0724 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama22.04.2021 tarihli HAftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930814BIST