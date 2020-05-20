***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi20/05/2020Karar Sayısı161Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıMali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nınTarihi : 20/05 /2020Sayısı : 161SERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANIMIZDIRŞirketimizin 31/03/2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, SPK'nın Seri:II N14 sayılı Tebliğ'i (UMS) uyarınca düzenlenmiş konsolide mali tablolarınına) tarafımızdan incelendiğini,b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığınıbeyan ederiz.Saygılarımızla,GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Barış SubasarÇiğdem Gaye Braida FernandezGenel Müdür Yönetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846063BIST