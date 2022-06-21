***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.06.2022 18:25
***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 675.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 135.000.000 TL'den 168.780.000 TL'ye artırılması nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25, 1, c hükmü kapsamında sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesinin hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, alınacak izin ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25, 1, ç hükmü kapsamında esas sözleşme tadilinin ticaret siciline tescil ettirilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasına karar verilmiş olup, tadil taslağı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna bugün (21.06.2022) tarihinde başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038562
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
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2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
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17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,3687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1017
|Açılış
|: 18,3300
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|Önceki Kapanış
|: 18,3000
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18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.024,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.024,78
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|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3315
|17,3331
|% -0,03
|
|Euro
|18,3228
|18,3663
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,2310
|21,3375
|% 0,06
|
|Frank
|17,9638
|18,0720
|% 0,55
|
|Riyal
|4,6092
|4,6323
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|5,15
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,10
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.799
|6.909
|22,00
|
|Yarım
|3.338
|3.379
|10,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.689
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|-3,09
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
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17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
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