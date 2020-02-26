***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.02.2020 15:25
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden sorumlu komite tarafından yönetim kurulumuza önerilen, şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetim hizmetlerinin Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından sağlanması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821716
BIST
16:48115.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 795,89
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
16:486,1608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
16:486,6978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
16:48323,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,66
|Açılış
|: 323,69
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.449.070
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,91
|103.167.001
|% 18,22
|
|OYAYO
|2,94
|14.994.164
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|MERIT
|21,00
|38.734
|% 8,47
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|SNPAM
|6,58
|8.789.798
|% -7,84
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|SONME
|5,90
|20.086.993
|% -6,20
|
|ASELS
|28,92
|2.182.949.307
|% -0,75
|
|THYAO
|13,27
|2.134.495.948
|% -1,56
|
|GARAN
|10,66
|535.157.318
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,89
|474.431.850
|% 2,48
|
|ODAS
|2,21
|412.044.156
|% 1,38
|
|ODAS
|2,21
|412.044.156
|% 1,38
|
|KRDMD
|2,89
|474.431.850
|% 2,48
|
|THYAO
|13,27
|2.134.495.948
|% -1,56
|
|IHLGM
|1,34
|206.421.658
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,54
|181.419.002
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9455
|7,9854
|% -0,20
|
|Frank
|6,2851
|6,3230
|% 0,27
|
|Riyal
|1,6369
|1,6451
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.633
|2,55
|
|Altın Gr.
|324
|324
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.137
|2.190
|-6,88
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,33
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,90
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,00
|
|B. Petrol
|53,52
|53,52
|-0,74
|
Seans Raporu
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