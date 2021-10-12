***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerDışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/07/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaTemmuz-Eylül 2021 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerOcak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve ÜcretlerPortföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun UnvanıMETRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)92991 96252 189243 95903 285146 285146Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun UnvanıRİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)5310 5310 10620 5723 16343 16343Ortalama Net Aktif Değer (TL)38746903 40105725 39430068 39961474 39609150 39609150Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,25370027 % 0,25323566 % 0,50687967 % 0,25430993 % 0,76115998 % 0,76115998http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969808BIST