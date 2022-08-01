Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.08.2022 13:21
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Orkun ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 11.06.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SELİNA ÖZLEM ŞAHİN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 01.08.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Hayır Bağımsız Üye Değil
Ali ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.06.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyeliği-Yönetim Kur.Bşk.Yrd. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
GÜLNUR BERBER CİVELEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 28.02.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664792 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
AKİF ERİNGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 01.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız yönetim kurulu üyeliği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/1050247 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050251


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:522.669
Değişim :  0,47% |  12,42
Açılış :  2.662  
Önceki Kapanış :  2.656  
En Yüksek
2.678 En Düşük
2.649
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 33,44 803.162 % 10,00  
KRPLS 6,83 463.355.296 % 9,98  
PRKME 8,83 66.237.359 % 9,96  
COSMO 15,05 543.636 % 9,93  
CANTE 63,15 63.442.057 % 9,92  
daha fazla
14:50 Alış Satış %  
Dolar 17,9525 17,9561 % 0,39  
Euro 18,3711 18,3849 % 0,09  
Sterlin 21,8810 21,9908 % 0,07  
Frank 18,7855 18,8986 % 0,09  
Riyal 4,7647 4,7886 % 0,29  
daha fazla
14:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.780 7,06  
Altın Gr. 1.026 1.027 6,76  
Cumhuriyet 6.827 6.930 53,00  
Tam 6.859 6.907 24,00  
Yarım 3.342 3.377 12,00  
Çeyrek 1.676 1.688 6,00  
Gümüş.Ons 20,39 20,42 0,04  
Gümüş Gr. 11,77 11,79 0,06  
B. Petrol 101 101 0,57  
Seans Raporu 14:50
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru