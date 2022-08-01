***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.08.2022 13:21
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Orkun ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 11.06.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SELİNA ÖZLEM ŞAHİN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 01.08.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Hayır Bağımsız Üye Değil
Ali ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.06.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyeliği-Yönetim Kur.Bşk.Yrd. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
GÜLNUR BERBER CİVELEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 28.02.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664792 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
AKİF ERİNGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 01.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız yönetim kurulu üyeliği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/1050247 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050251
BIST
14:522.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 12,42
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
14:5217,9597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0739
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
14:5218,3930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
14:521.026,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,16
|Açılış
|: 1.026,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.027,56
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler14:50
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.355.296
|% 9,98
|
|PRKME
|8,83
|66.237.359
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|63.442.057
|% 9,92
|
|KZBGY
|57,45
|76.157.812
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.024.902
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|18.525.662
|% -9,52
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|52,00
|2.957.424.444
|% 0,97
|
|SASA
|49,16
|2.125.635.637
|% 5,72
|
|SISE
|22,86
|1.622.564.154
|% -1,04
|
|EREGL
|27,96
|961.544.487
|% -0,29
|
|ODAS
|4,06
|806.459.058
|% 4,37
|
|TSKB
|2,63
|647.491.608
|% 0,00
|
|ODAS
|4,06
|806.459.058
|% 4,37
|
|EKGYO
|3,14
|609.722.713
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,83
|675.413.771
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,70
|224.150.954
|% 0,59
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9525
|17,9561
|% 0,39
|
|Euro
|18,3711
|18,3849
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,8810
|21,9908
|% 0,07
|
|Frank
|18,7855
|18,8986
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7647
|4,7886
|% 0,29
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|7,06
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|53,00
|
|Tam
|6.859
|6.907
|24,00
|
|Yarım
|3.342
|3.377
|12,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.688
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,42
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,57
|
Seans Raporu
14:50
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15:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 2 artarak (% 0.57 ) 2, 850
-
15:05XU100
Endeks 2, 669 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 24, 970.00 milyon TL de
-
15:05MNDRS
Yüzde 5.67 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 261, 424 adet işlem
-
15:04BMSCH
Yüzde 6.54 oranında artışla 13.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 923, 991 adet işlem
-
15:03MNDRS
Yüzde 5.67 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 259, 357 adet işlem