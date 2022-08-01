***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOrkun ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 11.06.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSELİNA ÖZLEM ŞAHİN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 01.08.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Hayır Bağımsız Üye DeğilAli ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.06.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyeliği-Yönetim Kur.Bşk.Yrd. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırGÜLNUR BERBER CİVELEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 28.02.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664792 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıAKİF ERİNGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 01.08.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız yönetim kurulu üyeliği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/1050247 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050251BIST