***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2021 11:23
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909575
BIST
11:591.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 15,94
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.555
En Düşük
1.547
11:596,9790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0567
|Açılış
|: 6,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9709
11:598,4787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0473
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4649
11:59408,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -3,76
|Açılış
|: 408,30
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,53
BIST En Aktif Hisseler11:59
|VAKFN
|12,32
|11.419.637
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|79.691
|% 10,00
|
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|1.482.584
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,16
|126.250
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|132.045.100
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|KOZAL
|144,60
|1.162.627.217
|% 0,28
|
|SASA
|37,18
|1.124.308.980
|% 8,02
|
|THYAO
|12,38
|726.881.438
|% 3,17
|
|SISE
|7,76
|325.423.538
|% 0,91
|
|PETKM
|5,01
|307.561.702
|% 0,60
|
|GSDHO
|2,79
|230.261.783
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,45
|117.166.300
|% 0,69
|
|ALBRK
|2,28
|151.614.028
|% 1,79
|
|PETKM
|5,01
|307.561.702
|% 0,60
|
|THYAO
|12,38
|726.881.438
|% 3,17
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9766
|6,9790
|% -0,81
|
|Euro
|8,4709
|8,4787
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,6793
|9,7278
|% -0,38
|
|Frank
|7,8060
|7,8530
|% -0,65
|
|Riyal
|1,8560
|1,8653
|% -0,75
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|-2,86
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,00
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,74
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
-
12:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 09 artarak (% 1.04 ) 1, 362
-
12:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, SEKUR, ERBOS, NIBAS, IZMDC, VAKFN, VERTU, MZHLD, BALAT, EPLAS
-
12:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PSDTC, IDEAS, EKIZ, PSDTC, TGSAS, RODRG, PSDTC, UMPAS, PSDTC
-
12:14
CLEBI, NIBAS, DZGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:14
TSGYO, CELHA, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında