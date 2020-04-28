***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı72Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 66,66Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuBu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıŞirket Bilgileri / Hakkımızda - Esas SözleşmeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıSayfa 6 ve 15Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/441601Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Sina Afra Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Gürel Aydın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Aram Markaroğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Sina Afra Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Gürel Aydın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nevres Erol Bilecik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Özge Alkaç Erol Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Sina Afra Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Şaban Erdikler Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840766BIST