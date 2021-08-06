***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









22.06.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil HayırNEVRES EROL BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 29.06.2018 İcrada Görevli Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil HayırBURAK ÇAĞLAN KIZILHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.08.2020 İcrada Görevli Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye DeğilFETHİ PEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.07.2021 İcrada Görevli Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Bağımsız Üye Değil HayırACAR SERTAÇ KOMSUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.06.2018 İcrada Görevli Değil Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sürdürülebilirlik KomitesiAGAH RUŞEN ÇETİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.07.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması, Sürdürülebilirlik KomitesiMEHMET SİNA AFRA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.07.2018 İcrada Görevli Değil Evtiko.com kurucusu ve CEO, Defacto Bağımsız YK Üyesi, Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/691826 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiAHMET CEYHAN HANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.07.2021 İcrada Görevli Değil HDI Sigorta Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim KomitesiHÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.07.2021 İcrada Görevli Değil Esas Holding CEO ve Esas Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955659BIST