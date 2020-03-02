***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.250.000 7.379.374 -629.700 5.916.358 8.439.353 7.377.769 59.733.154 0 59.733.154Diğer Düzeltmeler-1.362.345 -1.362.345 0 -1.362.345Transferler1.072.997 6.304.772 -7.377.769 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-58.138 4.269.830 4.211.692 0 4.211.692Dönem Karı (Zararı)4.269.830 4.269.830 0 4.269.830Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-58.138 -58.138 0 -58.138Dönem Sonu Bakiyeler31.250.000 7.379.374 -687.838 6.989.355 13.381.780 4.269.830 62.582.501 0 62.582.501Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.250.000 7.379.374 -687.838 6.989.355 13.381.780 4.269.830 62.582.501 0 62.582.501Transferler45.925 4.223.905 -4.269.830 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.791.176 -640.663 6.357.736 10.508.249 0 10.508.249Dönem Karı (Zararı)6.357.736 6.357.736 6.357.736Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.791.176 -640.663 4.150.513 0 4.150.513Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.328.501 7.035.280 17.605.685 6.357.736 73.090.750 0 73.090.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.180.633 10.328.671Dönem Karı (Zararı)6.357.736 4.362.156Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.357.736 4.362.156Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.142.260 2.685.610Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12] 98.828 326.752Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler[8] 0 -62.955Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-62.955Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[8,14,15] 379.306 89.221Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler146.374Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler160.000Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler72.932 89.221Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler[6,8,11,26] -2.489.132 646.194Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler1.487 646.194Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.490.619Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler[11,27] -455.000 -295.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-455.000 -295.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler[3] -2.725.728 -175.200İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-2.725.728 -175.200Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[14] -332.594 2.796.785Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.610 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler[12,27] -14.610 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler[8,26] 1.396.670 -640.187İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.396.109 3.280.905Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[8,22] 754.831 -3.517.714İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)754.831 -3.517.714Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[10,13] -6.869.379 13.193.522İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-826İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.868.553 13.193.522Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8,22] 921.320 -365.745İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.149.745İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.071.065 -365.745Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[10,13] -1.202.881 -6.029.158İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-86.150İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.116.731 -6.029.158İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.180.633 10.328.671YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-63.424 -23.135.132Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[27,12] 165.000 256.741Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri165.000 256.741Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[27,12] -228.424 -23.391.873Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-228.424 -23.391.873FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.484.586 13.034.916Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri[28,6] 4.010.030 16.000.000Kredilerden Nakit Girişleri4.010.030 16.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[28,6] -5.494.616 -2.965.084Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.494.616 -2.965.084YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.728.643 228.455NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.728.643 228.455DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.203.975 5.569.932DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ475.332 5.798.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 475.332 6.203.975Ticari Alacaklar[8] 20.820.248 22.683.268İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar20.820.248 22.683.268Diğer Alacaklar[10] 6.067 10.235İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar576İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.491 10.235Peşin Ödenmiş Giderler[13] 20.936.821 14.098.660İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.936.821 14.098.660Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[14] 92.385 0Diğer Dönen Varlıklar[16] 265.620 168.743İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar250 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar265.370 168.743ARA TOPLAM42.596.473 43.164.881TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.596.473 43.164.881DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar[5] 264.896 264.896Diğer Alacaklar[10] 16.021 106.776İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.021 106.776Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 22.850.273 20.124.545Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[11] 28.313.207 25.344.565Maddi Duran Varlıklar[12] 9.402.409 4.099.674Arazi ve Arsalar5.400.000Binalar3.600.000 3.747.196Tesis, Makine ve Cihazlar106.817 119.764Taşıtlar426 1.156Mobilya ve Demirbaşlar295.166 231.558Peşin Ödenmiş Giderler[13] 55.444 118.571İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler55.444 118.571Ertelenmiş Vergi Varlığı[14] 593.036 632.629TOPLAM DURAN VARLIKLAR61.495.286 50.691.656TOPLAM VARLIKLAR104.091.759 93.856.537KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[6] 928.490 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar928.490 0Banka Kredileri928.490 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[6] 3.140.913 6.056.446İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.140.913 6.056.446Banka Kredileri3.140.913 6.056.446Diğer Finansal Yükümlülükler524.400 337.321Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler[7] 524.400 337.321Ticari Borçlar[8] 8.258.826 7.336.019İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 1.149.745İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.258.826 6.186.274Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[9] 57.895 106.890Diğer Borçlar[10] 1.719.013 2.088.583İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.149.380 1.235.530İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar569.633 853.053Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[13] 1.123.017 904.775İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.123.017 904.775Kısa Vadeli Karşılıklar[15] 361.352 155.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar201.352 155.867Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar160.000 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[16] 210.083 988.944İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler210.083 988.944ARA TOPLAM16.323.989 17.974.845TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.323.989 17.974.845UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[6] 13.237.411 12.675.581İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.237.411 12.675.581Banka Kredileri13.237.411 12.675.581Diğer Borçlar[13] 0 85.719İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 85.719Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar[15] 1.439.609 537.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.439.609 537.891TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.677.020 13.299.191TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.001.009 31.274.036ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar73.090.750 62.582.501Ödenmiş Sermaye[18] 31.250.000 31.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 7.379.374 7.379.374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.462.675 -687.838Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] 3.462.675 -687.838Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.791.176 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.328.501 -687.838Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 7.035.280 6.989.355Yasal Yedekler3.154.535 3.108.610Diğer Kısıtlanmış Yedekler3.880.745 3.880.745Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] 17.605.685 13.381.780Net Dönem Karı veya Zararı6.357.736 4.269.830Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.090.750 62.582.501TOPLAM KAYNAKLAR104.091.759 93.856.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 46.461.620 66.109.020Satışların Maliyeti[23] -39.192.836 -51.361.254TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.268.784 14.747.766BRÜT KAR (ZARAR)7.268.784 14.747.766Genel Yönetim Giderleri[24] -6.913.564 -7.282.967Pazarlama Giderleri[25] -637.916 -661.777Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[26] 3.705.053 2.002.360Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[26] -1.063.309 -1.593.708ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.359.048 7.211.674Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[27] 594.831 295.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 2.725.728 82.873FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.679.607 7.589.547Finansman Gelirleri[28] 597.618 1.416.511Finansman Giderleri[28] -252.083 -1.939.443SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.025.142 7.066.615Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri332.594 -2.796.785Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[14] 332.594 -2.796.785SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.357.736 4.269.830DÖNEM KARI (ZARARI)6.357.736 4.269.830Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.357.736 4.269.830Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.150.513 -58.138Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)[12,20] 5.323.529 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[15] -800.829 -86.614Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-372.187 28.476Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[14] -372.187 28.476Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.150.513 -58.138TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.508.249 4.211.692Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.508.249 4.211.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823588BIST