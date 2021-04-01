***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Rüçhan Hakkı Kullanım TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 31.250.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 93.750.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 50.000 100.000,000 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 Nâma A Grubu, FLAP1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRFLAP00013B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 31.200.000 62.400.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 Hamiline B Grubu, FLAP(RÜÇHAN), TRRFLAP00021Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 31.250.000 62.500.000,000 200,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için taahhüt verilmemiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 05.04.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 19.04.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 01.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.03.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 07.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 06.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 29833736-105.01.01.01-4199 sayılı yazısı ile, Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 31.250.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında 62.500.000 TL artırılarak 93.750.000 TL'ye artırılmasına ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir. Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylara yönelik olarak, sahip oldukları payların %200'ü oranında ve nominal değer üzerinden yeni pay alma hakları bulunmaktadır.Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 05.04.2021 ile 19.04.2021 tarihleri arasında 15 (onbeş) gün süreyle kullandırılacaktır.Yeni pay alım haklarının kullanımında, toplam 1 TL nominal değerli pay 1 TL'den satışa arz edilecektir.Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır. Pay bedelleri QNB Finansbank A.Ş.'nin Ulus Ankara Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan (IBAN:TR60 0011 1000 0000 0087 7344 73) özel hesaba aktarılmak üzere tam ve nakit olarak aracı kurumlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatırılacaktır.Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.gov.tr, Şirketimizin www.flaptour.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin www.alnusyatirim.com adresindeki internet sitelerinden ulaşılması mümkündür.İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri nezdinde kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar, hak kullanım sürecinin tamamlanması sonrasında MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar, tasarruf sahiplerine satış duyurusuyla ayrıca ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da payların satılmasını takiben kalan payların olması halinde, satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamaktadır.Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922672BIST