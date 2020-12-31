***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi
31.12.2020 11:41
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Uşak İl Sağlık Müdürlüğü
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile 24 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 2.474.948,88 TL bedelle 31.12.2020 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895975
BIST
14:311.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,42
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
14:317,4435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0603
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
14:319,1415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0774
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
14:31452,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,08
|Açılış
|: 452,55
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler14:31
|MAALT
|111,10
|41.152.877
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|73.283.267
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|20.924.039
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|20.924.039
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|108.123.976
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,55
|2.319.415.418
|% 2,97
|
|SISE
|7,35
|1.139.735.409
|% 0,96
|
|ARZUM
|25,04
|1.128.104.523
|% -8,41
|
|GARAN
|10,32
|756.604.022
|% -0,48
|
|KRDMD
|5,76
|403.679.324
|% 0,52
|
|SISE
|7,35
|1.139.735.409
|% 0,96
|
|YKBNK
|3,09
|310.302.746
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|205.662.269
|% -0,93
|
|SKBNK
|1,52
|111.921.562
|% -0,65
|
|GARAN
|10,32
|756.604.022
|% -0,48
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4355
|7,4435
|% 0,82
|
|Euro
|9,1292
|9,1415
|% 0,85
|
|Sterlin
|10,1078
|10,1585
|% 0,83
|
|Frank
|8,4001
|8,4507
|% 0,76
|
|Riyal
|1,9730
|1,9829
|% 0,55
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|1,03
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,35
|
|Cumhuriyet
|3.015
|3.061
|57,00
|
|Tam
|2.996
|3.073
|53,11
|
|Yarım
|1.448
|1.487
|25,70
|
|Çeyrek
|726
|743
|12,84
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|51,24
|51,24
|-0,39
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
-
14:44NIBAS
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 51.10 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 905 adet işlem
-
14:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EREGL, EKGYO
-
14:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 78 kaybederek (% -0.13 ) 1, 331
-
14:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PSDTC, ETYAT, KRONT, TKNSA, OYAYO, MAALT, SNKRN, TGSAS, KSTUR
-
14:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PAMEL, BRMEN, YAYLA