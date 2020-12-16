***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2020 15:56
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893437
BIST
16:101.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
16:107,8085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0277
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
16:109,5253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0081
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
16:10466,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,78
|Açılış
|: 466,54
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler16:10
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.070.499
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.523.635
|% 9,95
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|MMCAS
|3,95
|995.086
|% -9,61
|
|THYAO
|12,93
|2.291.749.755
|% 2,38
|
|SISE
|7,25
|1.478.346.516
|% -1,09
|
|GARAN
|9,78
|1.404.851.516
|% 1,35
|
|ODAS
|4,09
|1.177.871.391
|% 2,00
|
|ASELS
|18,08
|948.550.406
|% 1,63
|
|ODAS
|4,09
|1.177.871.391
|% 2,00
|
|YKBNK
|3,13
|751.867.477
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,10
|438.704.410
|% 0,00
|
|SISE
|7,25
|1.478.346.516
|% -1,09
|
|KLGYO
|2,61
|477.530.630
|% 5,67
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8072
|7,8085
|% -0,35
|
|Euro
|9,5183
|9,5253
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,5363
|10,5891
|% 0,29
|
|Frank
|8,7877
|8,8406
|% -0,32
|
|Riyal
|2,0742
|2,0846
|% -0,40
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|4,85
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|22,00
|
|Tam
|3.074
|3.152
|-8,58
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-4,15
|
|Çeyrek
|745
|762
|-2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,12
|
|B. Petrol
|50,68
|50,68
|-0,08
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:24PGSUS
Yüzde 6.33 oranında artışla 67.15 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 576, 993 adet işlem
-
16:23BRYAT
Yüzde 8.03 oranında artışla 374.00 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 321 adet işlem
-
16:21XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 22, 706.00 milyon TL de
-
16:20BRMEN
Yüzde 6.98 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 697 adet işlem
-
16:19AVOD
Yüzde 9.95 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 065, 983 adet işlem