***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2021 10:02
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966010
BIST
12:491.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,19
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.401
En Düşük
1.395
12:498,8734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0147
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8430
12:4910,2782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0289
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2462
12:49500,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,68
|Açılış
|: 500,07
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler12:49
|GARFA
|12,87
|4.496.906
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|127.815.272
|% 9,99
|
|UZERB
|31,88
|236.550
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.537.878
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|694.487
|% 9,55
|
|BIOEN
|29,82
|158.378.303
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|156.060
|% -9,88
|
|YEOTK
|71,00
|35.015.318
|% -7,91
|
|ISBIR
|57,00
|333.051
|% -7,17
|
|OYLUM
|8,68
|31.212.865
|% -7,07
|
|GARAN
|9,21
|590.797.854
|% -0,32
|
|SISE
|8,25
|555.576.308
|% 0,73
|
|MAREN
|8,80
|386.412.301
|% 5,90
|
|THYAO
|13,87
|384.075.925
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,37
|292.857.921
|% -1,66
|
|YKBNK
|2,37
|292.857.921
|% -1,66
|
|KIMMR
|3,43
|244.916.584
|% 6,85
|
|SISE
|8,25
|555.576.308
|% 0,73
|
|GARAN
|9,21
|590.797.854
|% -0,32
|
|ODAS
|1,39
|62.441.243
|% 1,46
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8717
|8,8734
|% -0,17
|
|Euro
|10,2749
|10,2782
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,9169
|11,9767
|% -0,12
|
|Frank
|9,4653
|9,5224
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3554
|2,3672
|% -0,22
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-1,45
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|6,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|6,81
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,30
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,65
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|-0,34
|