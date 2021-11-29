***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2021 10:04
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979971
BIST
10:381.780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.779
10:3812,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,2834
|Açılış
|: 12,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3600
|
12,8144
En Düşük
12,3321
10:3814,2907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,2817
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9500
|
14,4643
En Düşük
13,9221
10:38730,98
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 17,93
|Açılış
|: 730,94
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler10:38
|RALYH
|19,61
|13.395.316
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|INTEM
|50,45
|4.621.553
|% 9,96
|
|KUTPO
|127,10
|67.376.766
|% 9,95
|
|TRILC
|14,36
|62.590.658
|% 9,95
|
|IDEAS
|30,24
|9.562.708
|% -9,84
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
|
|DURDO
|19,01
|21.753.236
|% -8,87
|
|FRIGO
|3,80
|13.442.065
|% -8,43
|
|BJKAS
|5,36
|30.482.242
|% -6,94
|
|THYAO
|17,04
|625.760.897
|% 0,29
|
|SISE
|11,99
|272.564.792
|% 0,42
|
|MIATK
|26,94
|202.134.629
|% 5,98
|
|ASELS
|21,20
|195.594.629
|% 2,51
|
|KRDMD
|8,65
|179.885.641
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,23
|98.111.126
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,19
|129.743.979
|% 0,00
|
|THYAO
|17,04
|625.760.897
|% 0,29
|
|ODAS
|1,52
|53.848.373
|% -1,30
|
|TSKB
|1,47
|44.545.984
|% 0,00
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6497
|12,6524
|% 2,29
|
|Euro
|14,2579
|14,2907
|% 2,01
|
|Sterlin
|16,8162
|16,9005
|% 2,09
|
|Frank
|13,6060
|13,6880
|% 1,92
|
|Riyal
|3,3628
|3,3796
|% 2,29
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,53
|
|Altın Gr.
|731
|731
|17,97
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,39
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,51
|9,52
|0,33
|
|B. Petrol
|74,76
|74,76
|3,17
|
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