***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 17:43
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023970
BIST
17:482.410
En Yüksek
|Değişim
|: -2,94%
|| -73,10
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
17:4814,7998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0321
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:4815,7818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0519
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
17:48907,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,56
|Açılış
|: 907,50
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:46
|ACSEL
|43,12
|68.953.765
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|30.804.718
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|40.637.852
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|283.348.368
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.497.085
|% -9,87
|
|KGYO
|4,65
|22.586.281
|% -9,36
|
|MANAS
|21,70
|12.103.766
|% -9,05
|
|THYAO
|38,78
|6.846.104.487
|% -2,07
|
|KRDMD
|14,60
|3.078.466.307
|% -3,05
|
|GARAN
|14,97
|1.959.381.451
|% 0,00
|
|SISE
|17,56
|1.957.504.918
|% -2,06
|
|EREGL
|33,12
|1.945.811.952
|% -4,00
|
|EKGYO
|2,60
|1.376.100.977
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,95
|1.875.200.706
|% -3,51
|
|ODAS
|2,36
|821.288.104
|% -4,84
|
|TSKB
|1,88
|404.950.802
|% -5,53
|
|KRDMD
|14,60
|3.078.466.307
|% -3,05
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7959
|14,7988
|% 0,21
|
|Euro
|15,7569
|15,7690
|% -0,41
|
|Sterlin
|18,6464
|18,7399
|% -0,68
|
|Frank
|15,3736
|15,4662
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9347
|3,9544
|% 0,16
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|8,02
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,51
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,62
|
Seans Raporu
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