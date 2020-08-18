***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -7.614.528 3.710.752 20.525.737 20.525.737Transferler3.710.752 -3.710.752 0 0Dönem Karı (Zararı)5.695.534 5.695.534 5.695.534Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -3.903.776 5.695.534 26.221.271 26.221.271Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347Transferler11.432.385 -11.432.385 0 0Dönem Karı (Zararı)4.248.259 4.248.259 4.248.259Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 7.528.609 4.248.259 35.747.606 35.747.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.693.721 5.096.572Dönem Karı (Zararı)4.248.259 5.695.534Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.248.259 5.695.534Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.965.498 3.559.587Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 1.465.539 1.328.850Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler150.000 150.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 150.000 150.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler549.402 578.251Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13-14 547.519 575.356Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.883 2.895Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler564.250 1.101.981Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 127.866 379.561Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 436.384 722.420Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 1.321.053 -190.781Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-84.746 591.286Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22-23 -84.746 591.286İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler331.448 -3.972.882Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.458.435 -1.045.159İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 2.458.435 -1.045.159Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.574.448 -681.307İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.574.448 -681.307Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler15.939.543 9.204.210Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.185.937 270.070Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.102.406 -14.510.524İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -19.102.406 -14.510.524Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -1.952.501 -948.841Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.183.030 -31.368İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.183.030 -31.368Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17 1.416.836 3.770.037Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.545.205 5.282.239Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -243.214 -185.667Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -608.270YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-386.209 -4.106.133Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri84.746 9.901Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-23 84.746 9.901Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-470.955 -4.116.034Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -470.090 -3.807.850Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -865 -308.184FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-552.984 938.474Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3.377 3.400.511Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 3.377 3.400.511Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-433.272 -2.087.253Ödenen Faiz-123.089 -374.784YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.754.528 1.928.913NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.754.528 1.928.913DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.298.589 3.036.146DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 8.053.117 4.965.059Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 8.053.117 1.298.589Ticari Alacaklar2.682.583 5.140.146İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.682.583 5.140.146Diğer Alacaklar5.080.075 5.205.003İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.080.075 5.205.003Stoklar7 22.086.557 38.176.100Peşin Ödenmiş Giderler16 322.809 466.097Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 619.646 11.376Diğer Dönen Varlıklar15 939.401 2.400.106ARA TOPLAM39.784.188 52.697.417TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.784.188 52.697.417DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar85.719 74.534İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 85.719 74.534Maddi Duran Varlıklar8 33.049.018 33.668.252Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.743.418 2.131.757Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 14.997 19.862Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 14.997 19.862Peşin Ödenmiş Giderler16 80.854 411TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.974.006 35.894.816TOPLAM VARLIKLAR74.758.194 88.592.233KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 2.359.718 2.209.134Ticari Borçlar5.725.574 24.112.919İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 5.725.574 24.112.919Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 879.563 2.832.064Diğer Borçlar1.281.887 98.857İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.281.887 98.857Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 9.086.892 7.670.056Kısa Vadeli Karşılıklar372.633 306.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 318.986 254.776Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 53.647 51.764ARA TOPLAM19.706.267 37.229.570TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.706.267 37.229.570UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 11.707.283 12.300.839Ticari Borçlar3.202.817 3.480.622İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.202.817 3.480.622Uzun Vadeli Karşılıklar2.824.492 2.584.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.824.492 2.584.397Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 1.569.729 1.497.458TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.304.321 19.863.316TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER39.010.588 57.092.886ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar35.747.606 31.499.347Ödenmiş Sermaye18 6.000.000 6.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.000 15.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.929.066 17.929.066Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.929.066 17.929.066Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.831.943 17.831.943Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)97.123 97.123Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 26.672 26.672Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 7.528.609 -3.903.776Net Dönem Karı veya Zararı18 4.248.259 11.432.385TOPLAM ÖZKAYNAKLAR35.747.606 31.499.347TOPLAM KAYNAKLAR74.758.194 88.592.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 58.121.116 47.124.246 27.811.573 23.335.362Satışların Maliyeti19 -43.165.283 -33.892.237 -20.618.818 -16.566.821TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.955.833 13.232.009 7.192.755 6.768.541BRÜT KAR (ZARAR)14.955.833 13.232.009 7.192.755 6.768.541Genel Yönetim Giderleri20 -3.769.366 -2.440.038 -1.969.350 -1.080.053Pazarlama Giderleri20 -689.851 -582.140 -179.257 -301.617Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 2.266.768 1.785.666 1.034.156 731.090Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.386.631 -2.593.681 -569.673 -1.379.349ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.376.753 9.401.816 5.508.631 4.738.612Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 84.746 9.901 84.746 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.461.499 9.411.717 5.593.377 4.738.612Finansman Giderleri24 -5.892.187 -3.906.964 -3.101.806 -927.349SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.569.312 5.504.753 2.491.571 3.811.263Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.321.053 190.781 -574.934 96.970Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -1.248.782 0 -638.584 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -72.271 190.781 63.650 96.970SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.248.259 5.695.534 1.916.637 3.908.233DÖNEM KARI (ZARARI)4.248.259 5.695.534 1.916.637 3.908.233Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.248.259 5.695.534 1.916.637 3.908.233Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 -48.851Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 0 0 0 -62.630Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 13.779Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 13.779Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 -48.851TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.248.259 5.695.534 1.916.637 3.859.382Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.248.259 5.695.534 1.916.637 3.859.382http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869750BIST