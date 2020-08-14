Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

14.08.2020 14:15
GÜNCEL HABERLER



***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/08/2020
Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı 2.dönemine ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan  Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868968


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:251.085
Değişim :  -1,39% |  -15,33
Açılış :  1.094  
Önceki Kapanış :  1.100  
En Yüksek
1.096 En Düşük
1.077
BIST En Aktif Hisseler16:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.289,90 7.909.315 % 10,00  
BAYRK 7,27 12.912.813 % 9,98  
NETAS 15,88 84.209.275 % 9,97  
AKSEN 5,09 151.969.099 % 9,94  
FADE 4,65 3.756.944 % 9,93  
daha fazla
16:25 Alış Satış %  
Dolar 7,3789 7,3825 % 0,57  
Euro 8,7258 8,7331 % 0,63  
Sterlin 9,6519 9,7003 % 0,94  
Frank 8,0763 8,1250 % 0,51  
Riyal 1,9603 1,9701 % 0,46  
daha fazla
16:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.949 1.949 -4,80  
Altın Gr. 463 463 2,14  
Cumhuriyet 3.078 3.125 34,00  
Tam 3.070 3.148 39,20  
Yarım 1.484 1.523 18,96  
Çeyrek 744 761 9,48  
Gümüş.Ons 26,95 26,99 -0,52  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,13  
B. Petrol 44,80 44,80 -0,16  
Seans Raporu 16:25
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru