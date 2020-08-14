***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.08.2020 14:15
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/08/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı 2.dönemine ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868968
BIST
16:251.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
16:257,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0416
|Açılış
|: 7,4070
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3825
En Düşük
7,3269
16:258,7331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0550
|Açılış
|: 8,7200
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|Önceki Kapanış
|: 8,6750
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8,7331
En Düşük
8,6435
16:25463,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,24
|Açılış
|: 463,26
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|Önceki Kapanış
|: 461,01
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463,76
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler16:25
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.912.813
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|84.209.275
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|151.969.099
|% 9,94
|
|FADE
|4,65
|3.756.944
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|3.035.068
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.235.613
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|19.226.694
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.964.619
|% -9,95
|
|RTALB
|46,96
|1.055.925.230
|% 9,21
|
|EKGYO
|1,98
|932.247.721
|% 0,00
|
|THYAO
|11,11
|734.652.003
|% -0,27
|
|TUPRS
|78,60
|552.499.224
|% 0,26
|
|ASELS
|17,22
|509.837.098
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,98
|932.247.721
|% 0,00
|
|TSKB
|1,09
|158.821.046
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,05
|276.573.252
|% 0,99
|
|SKBNK
|1,47
|170.639.129
|% -1,34
|
|KRDMD
|2,77
|311.395.375
|% -1,42
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3789
|7,3825
|% 0,57
|
|Euro
|8,7258
|8,7331
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,6519
|9,7003
|% 0,94
|
|Frank
|8,0763
|8,1250
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9603
|1,9701
|% 0,46
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-4,80
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,14
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|34,00
|
|Tam
|3.070
|3.148
|39,20
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|18,96
|
|Çeyrek
|744
|761
|9,48
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|26,99
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,13
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|B. Petrol
|44,80
|44,80
|-0,16
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