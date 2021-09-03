***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2021 16:59
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 26.04.2021 tarihinde almış olduğu karar ile
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 175.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.100.000.- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 112.000.000 TL'sı (%1.009,00901) nakden (bedelli), 16.900.000 TL' sı (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 yılı karından) karşılanmak suretiyle 128.900.000 TL arttırılarak 140.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verilmişti.
Aynı tarihte yönetimimizce alınan ve kamuoyuna duyurulan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanacağına İlişkin Rapor" da
"Frigo-Pak Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." ni kurma kararı almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu izni ile kurulacak bu ortaklığın 30.000.000 TL başlangıç sermayesi olacak ve kuruluşundan itibaren ilgili tebliğ ve düzenlemeler kapsamında paylarının asgari % 25'i 6 ay içinde halka arz edileceği kararlaştırılmıştır.
Sermaye artırım başvurumuz halen Kurul'ca değerlendirilmektedir. Kurulca uygun görülmesi durumunda, "Frigo-Pak Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." na ilişkin süreç ivedilikle başlatılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961745
BIST
17:201.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
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|Açılış
|: 1.480
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En Düşük
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|OYLUM
|4,40
|34.259.499
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|245.476
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|6.573.326
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.720.065
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|LUKSK
|48,04
|13.195.647
|% -5,53
|
|BURCE
|20,58
|8.154.518
|% -5,51
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|EDATA
|13,11
|77.175.599
|% -4,79
|
|THYAO
|12,87
|1.006.434.737
|% -0,23
|
|GARAN
|9,81
|901.463.936
|% -0,51
|
|SASA
|28,46
|535.053.555
|% 0,92
|
|EREGL
|18,22
|436.520.759
|% -1,03
|
|KRDMD
|7,68
|409.833.723
|% -0,26
|
|ODAS
|1,58
|248.445.643
|% 2,60
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|ZOREN
|1,76
|262.541.566
|% 7,98
|
|YKBNK
|2,61
|284.696.562
|% -1,14
|
|GARAN
|9,81
|901.463.936
|% -0,51
|
|AKYHO
|2,41
|201.125.632
|% -3,21
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2887
|8,2929
|% 0,23
|
|Euro
|9,8519
|9,8578
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,4822
|11,5398
|% 0,59
|
|Frank
|9,0604
|9,1150
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2102
|2,2212
|% 0,46
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|17:18
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.826
|1.826
|16,44
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|Altın Gr.
|487
|487
|5,46
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|21,00
|
|Tam
|3.204
|3.284
|22,28
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|10,78
|
|Çeyrek
|777
|794
|5,39
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,58
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,17
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|0,06
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