***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 18:18
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 yılında yurt dışına sevk edilmek üzere 1.885.824 Euro tutarında ilave satış kontratı imzalanmıştır, Bu kontrat ile birlikte 2023 yılında yurt dışına sevk edilecek kontrat tutarımız 5.019.264 Euro'ya ulaşmıştır
Kamuoyna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074767
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,5747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0244
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,4920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0572
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4588
12:35980,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -13,50
|Açılış
|: 980,65
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
980,06
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5731
|18,5747
|% -0,13
|
|Euro
|18,4632
|18,4920
|% -0,31
|
|Sterlin
|21,4771
|21,5848
|% 0,22
|
|Frank
|18,5738
|18,6857
|% -0,61
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% -0,08
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|-21,62
|
|Altın Gr.
|980
|981
|-13,50
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.582
|6.664
|-72,00
|
|Yarım
|3.207
|3.259
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.629
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,21
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,26
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|-1,60
|
Seans Raporu
12:35
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17:59
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PKENT, VERUS, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
BRSAN, ORMA, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:29
ESCOM, FENER, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında