***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2023 yılında yurt dışına sevk edilmek üzere 1.885.824 Euro tutarında ilave satış kontratı imzalanmıştır, Bu kontrat ile birlikte 2023 yılında yurt dışına sevk edilecek kontrat tutarımız 5.019.264 Euro'ya ulaşmıştırKamuoyna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074767BIST