***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİSTAİR BARAN BLAKE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 12.04.2021 İcrada Görevli -- MERKO HOLDING A.Ş. ve MERKO GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI 0 MERKO GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. Bağımsız Üye Değil -- --İSMAİL AKSAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 12.04.2021 İcrada Görevli -- MERKO GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 AG GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş. Bağımsız Üye Değil -- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANIHÜSNÜ HAKAN GÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 26.06.2013 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI/MALİ İŞLER MÜDÜRÜ -- Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -- -HÜSEYİN GÜNHAN KAYIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.04.2021 İcrada Görevli Değil -- -- Evet 0 -- Bağımsız Üye -- Değerlendirildi RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE BAŞKANI/DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ/KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİMERVE UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.07.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ, DENETİMDEN SORUMLU KOMİTEhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170491BIST