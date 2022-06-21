***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
21.06.2022 15:36
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/06/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
21/06/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirilme notu verilmesi kapsamında Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında 21.06.2022 - 21.06.2023 tarih aralığında 1 yıl geçerli olacak sözleşme,
bugün itibarıyla imzalanarak yenilenmiştir.
Saygılarımızla.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038419
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:46
|MAKIM
|11,70
|2.547.570
|% 9,96
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|ULUSE
|184,30
|40.475.163
|% 9,96
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|MAGEN
|14,47
|98.582.513
|% 9,62
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|ETYAT
|3,31
|10.296.373
|% 9,60
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|BALAT
|12,01
|836.242
|% 9,48
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|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
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|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
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|CEMAS
|1,32
|62.975.856
|% -4,35
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|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
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|KENT
|170,20
|290.126
|% -3,46
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|THYAO
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|3.532.001.790
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|EREGL
|28,54
|3.022.720.455
|% 2,22
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|SISE
|22,62
|1.363.794.672
|% 0,98
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|SASA
|45,92
|1.187.465.326
|% 0,88
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|AKBNK
|9,16
|1.033.340.676
|% 1,22
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|YKBNK
|4,99
|862.250.762
|% 2,46
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|ODAS
|3,21
|520.241.137
|% 3,88
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|EKGYO
|2,63
|325.214.000
|% 0,38
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|AKBNK
|9,16
|1.033.340.676
|% 1,22
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|EREGL
|28,54
|3.022.720.455
|% 2,22
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|17,3493
|17,3531
|% 0,12
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|Euro
|18,3121
|18,3314
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,2238
|21,3303
|% 0,26
|
|Frank
|17,8695
|17,9771
|% 0,16
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|Riyal
|4,6103
|4,6334
|% 0,10
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|Alış
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|Altın Ons
|1.837
|1.837
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|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|1,59
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|Cumhuriyet
|6.816
|6.919
|9,00
|
|Tam
|6.809
|6.907
|3,00
|
|Yarım
|3.343
|3.378
|1,00
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|Çeyrek
|1.674
|1.689
|1,00
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|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,20
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|Gümüş Gr.
|12,15
|12,18
|0,13
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|B. Petrol
|116
|116
|2,05
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