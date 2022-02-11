***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
11.02.2022 19:54
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 18.881.903.297 8.013.310.909
Satışların Maliyeti
16 -18.308.374.424 -7.638.161.605
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
573.528.873 375.149.304
BRÜT KAR (ZARAR)
573.528.873 375.149.304
Genel Yönetim Giderleri
17 -254.155.929 -168.679.348
Pazarlama Giderleri
17 -38.823.554 -19.915.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 272.057.235 107.997.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -194.395.609 -66.872.520
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
358.211.016 227.679.219
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 1.959.046 735.517
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -3.117 -292.943
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
360.166.945 228.121.793
Finansman Gelirleri
20 74.229.908 23.230.720
Finansman Giderleri
20 -127.819.104 -34.112.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
306.577.749 217.239.694
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-66.963.070 -48.547.858
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -68.008.565 -47.124.023
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.045.495 -1.423.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
239.614.679 168.691.836
DÖNEM KARI (ZARARI)
239.614.679 168.691.836
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-542.451 206
Ana Ortaklık Payları
240.157.130 168.691.630
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 1,22110000 0,66940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-467.890.641 -228.125.079
Dönem Karı (Zararı)
239.614.679 168.691.836
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
239.614.679 168.691.836
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
140.595.858 54.138.883
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 12.042.012 10.338.158
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18 2.585.110 10.410.993
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.585.110 10.410.993
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.131.177 -2.850.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 5.886.175 -913.843
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 22.245.002 -1.936.417
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 36.393.822 -1.578.095
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -48.740.760 -19.044.791
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 85.134.582 17.466.696
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 -3.563.404 -15.937.935
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 66.963.070 48.547.858
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.955.929 -442.574
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.955.929 -442.574
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.650.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-783.089.233 -416.567.604
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-172.466.830 -91.998.347
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-642.267.118 -948.123.514
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.221.214 2.745.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-636.045.904 -950.868.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-128.849.613 -80.887.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-128.849.613 -80.887.860
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.403.369 -783.765
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
145.964.498 700.451.934
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.955.432 16.851.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
160.919.930 683.600.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.583.377 1.926.585
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.349.822 2.847.363
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
53.218 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.296.604 2.847.363
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-402.878.696 -193.736.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-745.050 -850.107
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-64.266.895 -33.538.087
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.307.492 17.433.373
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-85.165.398 3.712.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.792.026 3.249.421
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.792.026 3.249.421
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.164.028 -12.759.268
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -7.421.951 -10.225.454
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.742.077 -2.533.814
Alınan Temettüler
20 25.489.148 4.185.929
Alınan Faiz
20 48.740.760 19.044.791
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
477.981.230 202.561.680
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.878.790 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
998.297.490 322.901.000
Kredilerden Nakit Girişleri
63.297.490 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
935.000.000 322.901.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-402.716.575 -61.629.561
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.734.924
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-358.953.700 -158.000.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-43.762.875 133.105.363
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.534.298 -4.262.137
Ödenen Temettüler
-30.000.000 0
Ödenen Faiz
-85.134.582 -17.318.177
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.809.595 -37.129.445
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.216.903 -8.130.026
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.216.903 -8.130.026
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 94.664.342 102.794.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 87.447.439 94.664.342
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 725.652.473 632.206.613
Finansal Yatırımlar
4 370.294.558 226.452.838
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 370.294.558 226.452.838
Ticari Alacaklar
1.941.020.274 1.467.235.875
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 14.692.693 8.471.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.926.327.581 1.458.764.396
Diğer Alacaklar
301.384.272 173.258.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 301.384.272 173.258.757
Peşin Ödenmiş Giderler
3.537.532 1.927.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.537.532 1.927.986
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 225.154 0
ARA TOPLAM
3.342.114.263 2.501.082.069
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.342.114.263 2.501.082.069
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
86.616.868 900.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 85.758.750 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 858.118 900.618
Diğer Alacaklar
1.038.365 539.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.038.365 539.421
Maddi Duran Varlıklar
9 23.377.628 22.598.051
Binalar
9 485.891 501.544
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 3.521.732 3.755.160
Taşıtlar
9 592.070 1.667.603
Mobilya ve Demirbaşlar
9 12.449.395 10.959.571
Özel Maliyetler
9 6.328.540 5.714.173
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 16.406.619 14.869.127
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.002.827 4.776.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.002.827 4.776.935
Peşin Ödenmiş Giderler
0 206.177
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 206.177
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 726.860 172.954
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.169.167 44.063.283
TOPLAM VARLIKLAR
3.476.283.430 2.545.145.352
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.052.603.863 451.200.575
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.033.542.977 446.771.657
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.033.542.977 446.771.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.060.886 4.428.918
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 19.060.886 4.428.918
Ticari Borçlar
6 1.767.221.812 1.692.640.674
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 38.611.365 53.566.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.728.610.447 1.639.073.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.960.496 5.377.119
Diğer Borçlar
7 20.186.755 8.103.067
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 53.218 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 20.133.537 8.103.067
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 20.682.198 16.940.528
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.795.614 9.920.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.124.287 1.494.017
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 30.671.327 8.426.325
ARA TOPLAM
2.900.450.738 2.184.182.305
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.900.450.738 2.184.182.305
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 534.806 12.630.036
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
534.806 12.630.036
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 534.806 12.630.036
Diğer Borçlar
7 44 44
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 44 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.658.356 5.435.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.658.356 5.435.889
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 229.367 825.920
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.422.573 18.891.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.911.873.311 2.203.074.194
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
548.067.325 338.357.648
Ödenmiş Sermaye
15 252.000.000 120.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.536.818 -1.116.958
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.536.818 -1.116.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.536.818 -1.116.958
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.979.219 19.250.423
Yasal Yedekler
15 29.979.219 19.250.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 27.467.794 31.532.553
Net Dönem Karı veya Zararı
240.157.130 168.691.630
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 16.342.794 3.713.510
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
564.410.119 342.071.158
TOPLAM KAYNAKLAR
3.476.283.430 2.545.145.352
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 -840.719 10.662.394 27.846.943 65.338.417 170.399.035 174.343 170.573.378
Transferler
8.597.451 56.740.966 -65.338.417
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -334.455 0 0 168.691.630 168.357.175 206 168.357.381
Dönem Karı (Zararı)
168.691.630 168.691.630 206 168.691.836
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-334.455 -334.455 -334.455
Sermaye Arttırımı
52.608.000 -52.608.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
58.216 -9.422 -447.356 -398.562 3.538.961 3.140.399
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 -1.116.958 19.250.423 31.532.553 168.691.630 338.357.648 3.713.510 342.071.158
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 120.000.000 -1.116.958 19.250.423 31.532.553 168.691.630 338.357.648 3.713.510 342.071.158
Transferler
10.728.796 157.962.834 -168.691.630 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -419.860 0 0 240.157.130 239.737.270 -542.450 239.194.820
Dönem Karı (Zararı)
240.157.130 240.157.130 -542.451 239.614.679
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-419.860 -419.860 1 -419.859
Sermaye Arttırımı
132.000.000 -132.000.000 0 12.878.790 12.878.790
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-27.593 -27.593 292.944 265.351
Dönem Sonu Bakiyeler
15 252.000.000 -1.536.818 29.979.219 27.467.794 240.157.130 548.067.325 16.342.794 564.410.119
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
239.614.679 168.691.836
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-419.859 -334.455
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-524.823 -418.069
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
104.964 83.614
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-419.859 -334.455
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
239.194.820 168.357.381
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-542.450 206
Ana Ortaklık Payları
239.737.270 168.357.175
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001301
BIST