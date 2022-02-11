***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 18.881.903.297 8.013.310.909Satışların Maliyeti16 -18.308.374.424 -7.638.161.605TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)573.528.873 375.149.304BRÜT KAR (ZARAR)573.528.873 375.149.304Genel Yönetim Giderleri17 -254.155.929 -168.679.348Pazarlama Giderleri17 -38.823.554 -19.915.286Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 272.057.235 107.997.069Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -194.395.609 -66.872.520ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)358.211.016 227.679.219Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 1.959.046 735.517Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -3.117 -292.943FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)360.166.945 228.121.793Finansman Gelirleri20 74.229.908 23.230.720Finansman Giderleri20 -127.819.104 -34.112.819SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)306.577.749 217.239.694Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-66.963.070 -48.547.858Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -68.008.565 -47.124.023Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 1.045.495 -1.423.835SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)239.614.679 168.691.836DÖNEM KARI (ZARARI)239.614.679 168.691.836Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-542.451 206Ana Ortaklık Payları240.157.130 168.691.630Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 1,22110000 0,66940000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-467.890.641 -228.125.079Dönem Karı (Zararı)239.614.679 168.691.836Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)239.614.679 168.691.836Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler140.595.858 54.138.883Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 12.042.012 10.338.158Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18 2.585.110 10.410.993Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.585.110 10.410.993Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28.131.177 -2.850.260Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 5.886.175 -913.843Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 22.245.002 -1.936.417Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 36.393.822 -1.578.095Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -48.740.760 -19.044.791Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 85.134.582 17.466.696Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18 -3.563.404 -15.937.935Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 66.963.070 48.547.858Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.955.929 -442.574Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.955.929 -442.574Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 5.650.738İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-783.089.233 -416.567.604Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-172.466.830 -91.998.347Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-642.267.118 -948.123.514İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.221.214 2.745.396İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-636.045.904 -950.868.910Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-128.849.613 -80.887.860İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-128.849.613 -80.887.860Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.403.369 -783.765Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler145.964.498 700.451.934İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-14.955.432 16.851.709İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)160.919.930 683.600.225Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.583.377 1.926.585Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.349.822 2.847.363İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)53.218 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14.296.604 2.847.363Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-402.878.696 -193.736.885Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-745.050 -850.107Vergi İadeleri (Ödemeleri)-64.266.895 -33.538.087YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.307.492 17.433.373İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-85.165.398 3.712.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.792.026 3.249.421Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.792.026 3.249.421Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.164.028 -12.759.268Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -7.421.951 -10.225.454Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.742.077 -2.533.814Alınan Temettüler20 25.489.148 4.185.929Alınan Faiz20 48.740.760 19.044.791FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI477.981.230 202.561.680Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri12.878.790 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri998.297.490 322.901.000Kredilerden Nakit Girişleri63.297.490 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri935.000.000 322.901.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-402.716.575 -61.629.561Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-36.734.924İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-358.953.700 -158.000.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-43.762.875 133.105.363Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.534.298 -4.262.137Ödenen Temettüler-30.000.000 0Ödenen Faiz-85.134.582 -17.318.177Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-8.809.595 -37.129.445YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.216.903 -8.130.026NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.216.903 -8.130.026DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 94.664.342 102.794.368DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 87.447.439 94.664.342Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 725.652.473 632.206.613Finansal Yatırımlar4 370.294.558 226.452.838Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 370.294.558 226.452.838Ticari Alacaklar1.941.020.274 1.467.235.875İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,22 14.692.693 8.471.479İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.926.327.581 1.458.764.396Diğer Alacaklar301.384.272 173.258.757İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 301.384.272 173.258.757Peşin Ödenmiş Giderler3.537.532 1.927.986İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 3.537.532 1.927.986Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 225.154 0ARA TOPLAM3.342.114.263 2.501.082.069TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.342.114.263 2.501.082.069DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar86.616.868 900.618Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 85.758.750 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 858.118 900.618Diğer Alacaklar1.038.365 539.421İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.038.365 539.421Maddi Duran Varlıklar9 23.377.628 22.598.051Binalar9 485.891 501.544Tesis, Makine ve Cihazlar9 3.521.732 3.755.160Taşıtlar9 592.070 1.667.603Mobilya ve Demirbaşlar9 12.449.395 10.959.571Özel Maliyetler9 6.328.540 5.714.173Kullanım Hakkı Varlıkları10 16.406.619 14.869.127Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.002.827 4.776.935Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.002.827 4.776.935Peşin Ödenmiş Giderler0 206.177İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 0 206.177Ertelenmiş Vergi Varlığı21 726.860 172.954TOPLAM DURAN VARLIKLAR134.169.167 44.063.283TOPLAM VARLIKLAR3.476.283.430 2.545.145.352KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.052.603.863 451.200.575İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 1.033.542.977 446.771.657Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 1.033.542.977 446.771.657İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19.060.886 4.428.918Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 19.060.886 4.428.918Ticari Borçlar6 1.767.221.812 1.692.640.674İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,22 38.611.365 53.566.797İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.728.610.447 1.639.073.877Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 6.960.496 5.377.119Diğer Borçlar7 20.186.755 8.103.067İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 53.218 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 20.133.537 8.103.067Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 20.682.198 16.940.528Kısa Vadeli Karşılıklar32.795.614 9.920.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.124.287 1.494.017Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 30.671.327 8.426.325ARA TOPLAM2.900.450.738 2.184.182.305TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.900.450.738 2.184.182.305UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14 534.806 12.630.036İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar534.806 12.630.036Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 534.806 12.630.036Diğer Borçlar7 44 44İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 44 44Uzun Vadeli Karşılıklar10.658.356 5.435.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 10.658.356 5.435.889Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 229.367 825.920TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.422.573 18.891.889TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.911.873.311 2.203.074.194ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar548.067.325 338.357.648Ödenmiş Sermaye15 252.000.000 120.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.536.818 -1.116.958Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.536.818 -1.116.958Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.536.818 -1.116.958Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.979.219 19.250.423Yasal Yedekler15 29.979.219 19.250.423Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 27.467.794 31.532.553Net Dönem Karı veya Zararı240.157.130 168.691.630Kontrol Gücü Olmayan Paylar15 16.342.794 3.713.510TOPLAM ÖZKAYNAKLAR564.410.119 342.071.158TOPLAM KAYNAKLAR3.476.283.430 2.545.145.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.392.000 -840.719 10.662.394 27.846.943 65.338.417 170.399.035 174.343 170.573.378Transferler8.597.451 56.740.966 -65.338.417Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -334.455 0 0 168.691.630 168.357.175 206 168.357.381Dönem Karı (Zararı)168.691.630 168.691.630 206 168.691.836Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-334.455 -334.455 -334.455Sermaye Arttırımı52.608.000 -52.608.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması58.216 -9.422 -447.356 -398.562 3.538.961 3.140.399Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 -1.116.958 19.250.423 31.532.553 168.691.630 338.357.648 3.713.510 342.071.158Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 120.000.000 -1.116.958 19.250.423 31.532.553 168.691.630 338.357.648 3.713.510 342.071.158Transferler10.728.796 157.962.834 -168.691.630 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -419.860 0 0 240.157.130 239.737.270 -542.450 239.194.820Dönem Karı (Zararı)240.157.130 240.157.130 -542.451 239.614.679Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-419.860 -419.860 1 -419.859Sermaye Arttırımı132.000.000 -132.000.000 0 12.878.790 12.878.790Kar Payları-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-27.593 -27.593 292.944 265.351Dönem Sonu Bakiyeler15 252.000.000 -1.536.818 29.979.219 27.467.794 240.157.130 548.067.325 16.342.794 564.410.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)239.614.679 168.691.836DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-419.859 -334.455Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-524.823 -418.069Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler104.964 83.614Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-419.859 -334.455TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)239.194.820 168.357.381Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-542.450 206Ana Ortaklık Payları239.737.270 168.357.175http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001301BIST