***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Çağrısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 11.02.2021Genel Kurul Tarihi 19.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No : 21 Kat:11Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve müzakeresi,4 - 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu' nun okunması ve müzakeresi,5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kâr dağıtım ve sermaye artırımı teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,10 - Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi ve "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi,13 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması,15 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımSermaye Artırımı/AzaltımıKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 ILAN METNI.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDANŞirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 19.03.2021 günü saat 10:00'da Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No : 21 Kat:11 Maltepe/ İstanbul adresinde yapılacaktır.Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, en geç 18 Mart 2021 günü saat 16:30' a kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.Türk Ticaret kanununun (TTK) 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda, şahsen veya vekil aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekilleri aracılığıyla katılmak isteyen ortaklarımızın bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir.2020 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi genel kurul tarihinden önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile gerekli açıklamaları içeren bilgi notları ve vekâletname örneği şirketimizin www.gedik.com adresindeki internet sitesinde yer alacaktır.Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.Şirket Merkezi : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No : 21 Kat:10-11-12 Maltepe/ İstanbul