***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 18.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Bağlı ortaklığımız Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından alınan bedelli sermaye artırım kararı çerçevesinde, söz konusu sermaye artırımına katılım sağlanmasına ve artırılan 500.000 TL sermayenin %85‘ine karşılık gelen 425.000,00 TL‘nin sermaye avansı olarak ödenmesine karar verildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021552BIST