***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2023 21:57
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin %100'üne sahip olduğu GYT Bilişim ve Ticaret AŞ, Gedik Yatırım'ın sermaye piyasalarındaki öncü konumuna doğrudan katkı sağlayacak, başta sermaye piyasaları odaklı olmak üzere finansal teknolojiler (fintek) alanında Ar-Ge çalışmaları yaparak rekabette farklılık oluşturacak ürün, hizmet ve teknolojiler geliştirme amacı doğrultusunda 12.04.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek kurulmuştur. Akabinde hızlıca Teknopark başvurusu yapılmış ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark‘ta faaliyete geçmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Şirketimiz bünyesinde Proje Yönetimi ve Uygulama Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Nazif Bülent Parlakol'un mevcut görevinin yanı sıra GYT Bilişim ve Ticaret AŞ bünyesinde Genel Müdür olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154218
BIST
18:004.581
En Düşük
|Değişim
|: 3,45%
|| 152,68
|Açılış
|: 4.442
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|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.437
En Yüksek
4.605
18:0019,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 21,4500
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|Önceki Kapanış
|: 21,1000
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20,3408
En Düşük
19,8993
18:0021,3965
En Yüksek
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|: -0,15%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 22,5500
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En Düşük
21,3427
18:001.248,22
En Yüksek
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|: 0,34%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.247,90
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|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ADEL
|109,50
|29.261.440
|% 9,99
|
|KLRHO
|30,48
|200.628.919
|% 9,96
|
|ENSRI
|9,50
|37.319.928
|% 9,95
|
|TMSN
|51,00
|136.674.596
|% 9,91
|
|MARTI
|3,00
|33.500.560
|% 9,89
|
|SAMAT
|19,01
|276.737.917
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|228.505
|% -9,97
|
|CANTE
|23,08
|354.937.615
|% -5,41
|
|LIDER
|73,40
|51.503.272
|% -3,99
|
|OYAYO
|10,53
|18.833.629
|% -2,86
|
|THYAO
|142,30
|7.796.653.740
|% 6,11
|
|ASELS
|43,74
|2.615.452.904
|% 8,70
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|SASA
|50,25
|2.508.925.790
|% 3,35
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|ISCTR
|10,54
|2.008.788.094
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|YKBNK
|9,16
|1.228.978.760
|% 1,55
|
|KOZAL
|19,69
|2.179.001.367
|% 4,51
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9599
|19,9688
|% 0,21
|
|Euro
|21,3360
|21,3965
|% -0,15
|
|Sterlin
|24,5515
|24,6746
|% 0,25
|
|Frank
|21,9472
|22,0794
|% 0,13
|
|Riyal
|5,3014
|5,3280
|% 0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.948
|5,47
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|3,90
|
|Cumhuriyet
|9.260
|9.400
|97,00
|
|Tam
|9.213
|9.465
|82,76
|
|Yarım
|4.483
|4.711
|129,00
|
|Çeyrek
|2.248
|2.341
|50,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,34
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|14,93
|14,95
|0,37
|
|B. Petrol
|77,06
|77,06
|0,80
|
Seans Raporu
18:00
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17:59PGSUS
Yüzde 6.52 oranında artışla 433.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 829, 955 adet işlem
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17:58KZBGY
Yüzde 9.06 oranında artışla 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 189, 661 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 4, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 51, 786.00 milyon TL de
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17:57ENSRI
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 660, 535 adet işlem
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17:56PGSUS
Yüzde 6.37 oranında artışla 432.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 822, 073 adet işlem