***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin %100'üne sahip olduğu GYT Bilişim ve Ticaret AŞ, Gedik Yatırım'ın sermaye piyasalarındaki öncü konumuna doğrudan katkı sağlayacak, başta sermaye piyasaları odaklı olmak üzere finansal teknolojiler (fintek) alanında Ar-Ge çalışmaları yaparak rekabette farklılık oluşturacak ürün, hizmet ve teknolojiler geliştirme amacı doğrultusunda 12.04.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek kurulmuştur. Akabinde hızlıca Teknopark başvurusu yapılmış ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark‘ta faaliyete geçmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Şirketimiz bünyesinde Proje Yönetimi ve Uygulama Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Nazif Bülent Parlakol'un mevcut görevinin yanı sıra GYT Bilişim ve Ticaret AŞ bünyesinde Genel Müdür olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154218BIST