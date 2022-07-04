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***GEDIK* *GEP* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.07.2022 09:34
***GEDIK* *GEP* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDIK******GEP******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [INVEO, GEP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 9 Haziran 2022 tarihli açıklamasında, %25'ine sahip olduğumuz 300 Milyon TL sermaye ile kurulan Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet iznine yönelik yapılan çalışmaların tamamlanmış olduğunu ve BDDK'ya faaliyet izni için başvuru yapıldığını duyurmuştuk. Inveo Yatırım Bankası'nın ülkemizde ihtiyaç duyulan ve yeni ekonomiye odaklanan iş modeliyle öncü bir banka olarak faaliyet göstermesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.  Bir ekosistem bankası olarak faaliyet gösterecek olan Inveo Yatırım Bankası, benzeri dünyadaki "Neo Bank"larda görüldüğü üzere, ortaklık yapısını da ekosisteme açarak, yeni ekonomiyi temsil etmeyi ve alanında lider şirketleri bünyesine dahil etmeyi zenginlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık olarak görmektedir. Böylece ekosistem anlayışını ortaklık yapısında da göstererek sürdürülebilir iş birlikleri sağlamayı planlamaktadır. Ekosistemi ile birlikte uluslararasılaşan bölgesel bir banka olma hedefi ile olası opsiyonlar analiz edilmekte, potansiyel stratejik yatırımcılarla görüşülmektedir. Bu strateji çerçevesinde, kuruluş amacını ‘'Basit, hızlı ve kolay erişilebilir ürünlerle finansal hizmetleri tabana yaymak ve finansal kapsayıcılığı artırmak'' olarak ortaya koyarak alanında lider olan ‘Papara' ile Şirketimizin de içinde bulunduğu mevcut ortakları arasında düzenlenen ortaklık görüşmelerinde mutabakat sağlanarak niyet mektubu imzalanmıştır. İmzalanan niyet mektubu çerçevesinde, Papara'nın yüzde 10'un altında bir ortaklık payı ile Inveo Yatırım Bankası hissedarı haline gelmesi planlanmaktadır. Papara ve Inveo Yatırım Bankası arasındaki iş birliğinin gelecek dönemlerdeki boyutu ve etkisi paralelinde Inveo Yatırım Bankası'nın hissedarlık yapısında da değişiklikler söz konusu olabilecektir. İmzalanan anlaşmaya yönelik önemli gelişmeler ve Inveo Yatırım Bankası'nın ortaklık yapısına ilişkin olası başka katılımlar sonucundaki değişiklikler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.  Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Papara (Papara Elektronik Para Anonim Şirketi)
Finansal hizmetleri herkes için hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli hâle getirmek amacıyla 2016'da kurulan Papara'nın 13 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Kullanıcılarına sunduğu 7/24 para transferi, fatura ödemeleri, bağışlar, sanal kartlar, hediye kartları gibi birçok ürün ve hizmetlerle finansal superapp olma yolunda ilerleyen Papara, yatırım ve sigorta gibi alanlarda da odağına kullanıcı deneyimini alan çözümler geliştiriyor.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040989


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