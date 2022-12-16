***GEDIK* *GEP* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******GEP******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [INVEO, GEP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet izni alabilmesi amacıyla 9 Haziran 2022 tarihinde BDDK'ya başvuru yapıldığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştu. Şirketimizin %22'sine sahip olduğu 500 Milyon TL ödenmiş sermayeye sahip Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'ye, 16/12/2022 tarih ve 32045 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 15/12/2022 tarih ve 10437 sayılı kararı ile faaliyet izni verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087682BIST