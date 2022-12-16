***GEDIK* *GEP* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2022 09:30
***GEDIK******GEP******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [INVEO, GEP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet izni alabilmesi amacıyla 9 Haziran 2022 tarihinde BDDK'ya başvuru yapıldığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştu. Şirketimizin %22'sine sahip olduğu 500 Milyon TL ödenmiş sermayeye sahip Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'ye, 16/12/2022 tarih ve 32045 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 15/12/2022 tarih ve 10437 sayılı kararı ile faaliyet izni verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087682
BIST
10:125.234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 45,28
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.235
En Düşük
5.201
10:1218,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6741
En Düşük
18,6099
10:1219,8901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0681
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9123
En Düşük
19,7888
10:121.070,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,76
|Açılış
|: 1.070,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler10:12
|ARASE
|255,20
|14.274.357
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|407.574
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|1.541.269
|% 9,96
|
|OYAYO
|14,37
|5.865.047
|% 9,95
|
|INVEO
|34,48
|23.562.322
|% 9,95
|
|KUYAS
|22,68
|5.903.014
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|48.432.279
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|1.167.583
|% -9,82
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|KLNMA
|15,95
|58.329
|% -6,18
|
|ENKAI
|27,16
|734.007.460
|% 6,01
|
|EKGYO
|8,09
|556.223.563
|% 2,66
|
|HALKB
|13,58
|522.726.325
|% 4,86
|
|VAKBN
|11,71
|518.628.259
|% 2,09
|
|THYAO
|139,90
|429.758.565
|% -0,14
|
|EKGYO
|8,09
|556.223.563
|% 2,66
|
|SKBNK
|3,02
|153.507.679
|% 3,78
|
|VAKBN
|11,71
|518.628.259
|% 2,09
|
|HALKB
|13,58
|522.726.325
|% 4,86
|
|TSKB
|4,82
|155.770.123
|% 3,88
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6478
|18,6502
|% 0,04
|
|Euro
|19,8732
|19,8872
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6873
|22,8011
|% 0,23
|
|Frank
|20,0418
|20,1625
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,01
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|4,41
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|4,66
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.231
|7.288
|30,00
|
|Yarım
|3.502
|3.563
|15,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,85
|0,00
|
|B. Petrol
|81,06
|81,06
|-0,15
|