***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [INVEO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 9 Haziran 2022 tarihli açıklamasında, %25'ine sahip olduğumuz 300 Milyon TL sermaye ile kurulan Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet iznine yönelik yapılan çalışmaların tamamlanmış olduğunu ve BDDK'ya faaliyet izni için başvuru yapıldığını duyurmuştuk. Bankacılık faaliyetlerine başlamadan önce Şirketin sermaye yapısının daha da güçlendirilmesini teminen Inveo Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, Şirket sermayesinin 200 Milyon TL artırılarak, 300 Milyon TL'den 500 Milyon TL'ye çıkarılması konusunda karar alınmıştır. Inveo Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda yapılacak sermaye artırımına ilişkin genel kurulda artırılacak 200 Milyon TL sermayenin 35 Milyon TL'sinin Şirketimiz tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye artırım süreci tamamlandığında Şirketimizin Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'deki sermaye payı %22 olacaktır. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071482BIST